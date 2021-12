Κόσμος

Παρίσι: ομηρία από ένοπλο δράστη

Συναγερμός έχει σημάνει στο Παρίσι με έναν ένοπλο άνδρα να έχει αιχμαλωτίσει δύο γυναίκες υπό την απειλή μαχαιριού.

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι, γνωστός στις αρχές λόγω του ψυχιατρικού ιστορικού του, κρατάει ομήρους δύο γυναίκες μέσα σε ένα κατάστημα στο Παρίσι, ανακοίνωσε η αστυνομία, αποκλείοντας την πιθανότητα να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Ο δράστης, ηλικίας περίπου 50 ετών, κρατάει τις δύο γυναίκες σε ένα κατάστημα στην πολυσύχναστη συνοικία της Βαστίλλης. Σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, πρόκειται για ένα κατάστημα σιδηρικών.

Ο άνδρας ζήτησε να μιλήσει με τον υπουργό Δικαιοσύνης Ερίκ Ντιπόν Μορετί.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

