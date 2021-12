Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα ποσοστά εμβολιασμού στις Ένοπλες Δυνάμεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα είναι τα εμβολιασμένα στελέχη ανά Όπλο και ποιος είναι ο μέσος όρος, που αυξάνει κατά 14 μονάδες, με την συμπερίληψη όσων έχουν νοσήσει.



Το 72,59% του μονίμου προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το 63,51% του Γενικού Επιτελείου Στρατού και το 62,23% του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας είναι εμβολιασμένο και το ποσοστό ανοσοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μεγαλύτερο εάν προστεθούν και οι νοσήσαντες, οι οποίοι διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό. Αυτό ενημερώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος σε απάντηση Ερώτησης που του κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης.

Τα ποσοστά του εμβολιασμένου μονίμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων προκύπτουν με βάση τα επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία εμβολιασμού ανά Γενικό Επιτελείο.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, στην απάντηση της Ερώτησης που του κατατέθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και διαβιβάστηκε στην Βουλή των Ελλήνων στις 17 Δεκεμβρίου, αναφέρει πως «η ενημέρωση του προσωπικού για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και η θετική επίπτωσή του στην εξέλιξη της πανδημίας αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΥΕΘΑ, γεγονός που αποδεικνύεται εκτός των άλλων και από τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού των στελεχών των ΕΔ».

Σημειώνει πως εκτός από τα εγχειρίδια και τις Οδηγίες που έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και τις ενημερώσεις που έχουν γίνει στα Γενικά Επιτελεία περί της διάθεσης της τρίτης δόσης, οι ενημερώσεις συνεχίζονται σε τακτική βάση και συνδυάζονται με όλα τα επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στον εμβολιασμό έναντι της Covid-19.

H απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου που διαβιβάστηκε στη Βουλή:





Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση

Καταδίωξη στην Αθηνών – Κορίνθου: Οι πυροβολισμοί και η ηρωίνη που πέταξαν στον δρόμο

Παρίσι: ομηρία από ένοπλο δράστη