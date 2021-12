Κόσμος

Μεταναστευτικό: Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία είναι ασφαλείς “τρίτες χώρες”

Τι αναφέρεται στην ΚΥΑ για τις δύο χώρες, τι ισχύει για την Τουρκία. Δρομολογήθηκε η αναγκαστική απέλαση υπηκόων Μπαγκλαντές, πρώτη φορά μετά το 2016.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, σύμφωνα με την οποία επικαιροποιείται ο εθνικός κατάλογος ασφαλών τρίτων χωρών.

Ο κατάλογος βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ανανεώνεται κάθε έτος.

Η ΚΥΑ προβλέπει στον ισχύοντα κατάλογο του άρθρου 86 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τη συμπερίληψη της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, για τους αιτούντες διεθνή προστασία που έχουν εισέλθει παράτυπα την ελληνική επικράτεια από τα σύνορά με την Αλβανία ή τη Βόρεια Μακεδονία.

Παραμένει, χωρίς μεταβολές η πρόβλεψη για τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας.

Αναγκαστική απέλαση 19 υπηκόων Μπαγκλαντές

Εν τω μεταξύ, πραγματοποιήθηκε σήμερα, με πτήση τσάρτερ, η αναγκαστική απέλαση 19 παρατύπως εισελθόντων υπηκόων Μπαγκλαντές, στο πλαίσιο διμερούς συνεργασίας.

Είναι η πρώτη αναγκαστική απέλαση που πραγματοποιείται από το 2016 προς το Μπαγκλαντές, χάρη στις κοινές προσπάθειες της ελληνικής και της αυστριακής Κυβέρνησης. Η επιχείρηση έλαβε χώρα υπό το συντονισμό της FRONTEX.

Το πρώτο 11μηνο του 2021, συνολικά 10.623 άτομα αναχώρησαν με προορισμό την Ευρώπη ή τρίτες χώρες, μέσω των μηχανισμών απελάσεων, επιστροφών και μετεγκαταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ στην Ελλάδα αφίχθηκαν 8.031 άτομα.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, δήλωσε πως «Η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Προχωρά σε απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Σήμερα είναι μία σημαντική μέρα σε συνεργασία με τη Frontex, μετά από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε ξανά υποχρεωτικές απελάσεις προς το Μπαγκλαντές. Συνολικά φέτος έχουν φύγει από τη χώρα μας 10.623 πολίτες τρίτων χωρών. Περισσότεροι, δηλαδή, απ΄ όσους έχουν έρθει παράνομα στη χώρα μας».

