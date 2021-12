Υγεία - Περιβάλλον

Αρνητές εμβολιασμού: άνδρας κατηγορεί πνευματικό για τον θάνατο της μητέρας του (βίντεο)

Μέσα σε λίγες ώρες πέθανε από κορονοϊό και η μητέρα της 60χρονης και γιαγιά του καταγγέλλοντος, ο οποίος “στρέφει τα πυρά του” και κατά άλλων κατοίκων του χωριού.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Με διαφορά λίγων εβδομάδων πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού, μάνα και κόρη, σε ένα χωριό της Ημαθίας. Οι άτυχες γυναίκες είχαν πιστέψει στον πνευματικό τους, που ήταν κατά των εμβολίων, όπως καταγγέλλει μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο γιός της 60χρονης.

Ο Γεώργιος Διαμαντίδης αναφέρει χαρακτηριστικά «προσπαθούσα εδώ και κοντά έναν χρόνο να πείσω την μητέρα μου να κάνει το εμβόλιο, αλλά η μητέρα μου φοβόταν στην αρχή. Συμβουλεύθηκε τον πνευματικό της και ο πνευματικός της της λέει «τέκνο μου, μην το κάνεις, δεν υπάρχει λόγος… Θεός υπάρχει, αν γίνει κάτι ο Άγιος Λουκάς θα έρθει… (ενν. να σε βοηθήσει)».

Ένα μεγάλο μέρος των κάτοικων στο Ζερβοχώρι δεν έχουν εμβολιαστεί, πάρα το γεγονός ότι αρκετοί συγχωριανοί τους έχουν χάσει τη μάχη για τη ζωή...

Ξεσπώντας, ο γιός της γυναίκας που πέθανε ανεμβολίαστη, στα 60 χρόνια της, λέει «κακία έχω, γιατί αυτά τα άτομα που πέρασαν από την μαμά μου, που ήρθαν στο σπίτι και ούρλιαζαν και τσίριζαν “γιατί έφυγες;”… Τι έφυγε; Εσύ έβαλες το χέρι σου να την στείλεις στον άλλο κόσμο. Γιατί να το κάνεις αυτό; Όλο το χωριό κλαίει, τόσα άτομα που ξέρουν την μαμά μου, πόσο καλή ήταν, πόσο έξυπνη… Γιατί ήταν τόσο ευκολόπιστη;»

Εν τω μεταξύ, αίσθηση έχει προκαλέσει η ομιλία την κεντρική πλατεία της Κοζάνης του πατρός Στυλιανού Καρπαθίου, ο οποίος έκανε κήρυγμα κατά του εμβολιασμού των παιδιών.

