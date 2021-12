Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Καταγγελία για αντιεμβολιαστή ιατρό μετά τον θάνατο ασθενούς

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας κατήγγειλε επισήμως τον ιατρό. Τι υποστηρίζει ότι χορηγούσε στην άτυχη γυναίκα, αλλά και στον ίδιο, που επίσης νόσησε

Σε έγγραφη γνώση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας έχει περιέλθει καταγγελία Βολιώτη για ιδιώτη αντιεμβολιαστή γιατρό, που φέρεται να χορήγησε συνταγές με ασπιρίνες και βιταμίνες στην σύζυγό του και τον ίδιο, που νοσούσαν από κορονοϊό.

Η γυναίκα έχασε εν τέλει τη ζωή της, ενώ ο καταγγέλλων σύζυγος νοσηλεύτηκε επί μέρες, σε σοβαρή κατάσταση, στο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιφερειακού σταμού της ΕΡΤ, της , εκτός της καταγγελίας στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, το θέμα απασχολεί ήδη και την Εισαγγελία του Βόλου, η οποία αναμένεται να διατάξει προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί αν, με την εν γένει στάση του και τις αντιεμβολιαστικές απόψεις του, ο γιατρός συνέβαλε στο να καθυστερήσει η νοσηλεία της γυναίκας, που τελικά έφυγε από τη ζωή.

