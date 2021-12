Κοινωνία

Σχολείο - Πολλαπλό βιβλίο: Αξιοποίηση και χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές

Νομοθετικές διατάξεις για το πολλαπλό βιβλίο κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες, μεταξύ άλλων, καθορίζεται αναλυτικά ο ρόλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη σύσταση, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων, καθώς και ο ρόλος του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στη σύσταση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.).

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο επιθυμούν να διδάξουν στην τάξη, ενώ ταυτόχρονα όλα τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, προκειμένου οι μαθητές μας να μπορούν να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν με τον τρόπο αυτό περαιτέρω την κριτική τους σκέψη.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς συγγραφή των διδακτικών βιβλίων που θα ενταχθούν στο μητρώο διδακτικών βιβλίων (ΜΔΒ) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη προβλέπεται να εκδίδεται σχετική πρόσκληση, ενώ ρυθμίζονται γενικότερα θέματα επιστημονικών επιτροπών και κριτηρίων αξιολόγησης των βιβλίων, ο τρόπος καθορισμού ζητημάτων σχετικά με τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά δικαιώματα και το ύψος της εύλογης αποζημίωσής τους.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο κατέθεσε νομοθετικές προτάσεις για την παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου, την Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022, τη δυνατότητα τοπικής πρόσκλησης για την κάλυψη αναγκών ΕΕΠ-ΕΒΠ, τη μεταβατική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών της Μαθητείας, τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας κ.ά.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Προχωρούμε δυναμικά για την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου στα σχολεία μας. Στόχος να απομακρυνθούμε από την αποστήθιση και να εστιάσουμε στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών μας. Οι διατάξεις προς ψήφιση θέτουν το πλαίσιο για να έχουμε περισσότερα του ενός βιβλία ανά γνωστικό αντικείμενο, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί μας να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο θέλουν να διδάξουν και για να είναι όλα τα βιβλία διαθέσιμα ψηφιακά ώστε να μπορούν οι μαθητές μας να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητές τους.»

