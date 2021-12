Αθλητικά

ΑΕΚ - ΟΦΗ: “διπλό” έκπληξη στο ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μια μεγάλη ανατροπή έκλεισε το πρωτάθλημα της Super League για το 2021, με τους Κρητικούς να πανηγυρίζουν ένα ανέλπιστο “τρίποντο”

Με μία μεγάλη έκπληξη ολοκληρώθηκε το 2021 για τη Super League, καθώς ο ΟΦΗ επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Βράνιες στο 14΄, αλλά ο Λάμπρου στο 23΄ και ο Καμάου στο 60΄ υπέγραψαν τη μεγάλη ανατροπή για τους Κρητικούς, που παραμένουν αήττητοι εκτός έδρας για 10 συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος και ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα για την ΑΕΚ, που έχασε πέναλτι (άουτ) με τον Άμραμπατ στο 88΄, η «κατάρα» συνεχίζεται καθώς από το 2008 δεν έχει κερδίσει ποτέ τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος πριν από την Πρωτοχρονιά!

Η Ένωση μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι με αδιάκοπο pressing και πολύ τρέξιμο στο χώρο του κέντρου. Αφού απείλησε άμεσα με Τζαβέλλα και Αραούχο στο δεκάλεπτο, άνοιξε το σκορ στο 14’. Από (ακόμα μία) εξαιρετική ασίστ του Πέτρου Μάνταλου, ο Βράνιες εκτέλεσε ψύχραιμα πετυχαίνοντας το τρίτο εφετινό του γκολ. Σιγά σιγά ο ΟΦΗ ισορρόπησε το ματς και μετά το 20΄ άρχισε να «ζητάει» περισσότερα πράγματα στο γήπεδο.

Έτσι, στο 23΄ από παράλληλη μπαλιά του Μαρινάκη, ο Λάζαρος Λάμπρου βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι και με δυνατό σουτ ισοφάρισε. Λίγο αργότερα, στο 30΄, πάλι ο Λάμπρου έφυγε ταχύτατα σε αντεπίθεση και έβγαλε ασίστ στον Τοράλ, ο οποίος σε κενή εστία ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει το 1-2. Όμως, ίσως από υπερβολική σιγουριά, έχασε γκολ από αυτά που δεν... χάνονται.

Με ανάλογο τρόπο ξεκίνησε και το β΄ ημίχρονο και την ΑΕΚ να ασκεί έντονη πίεση γύρω από την περιοχή των Κρητικών. Είχε ξανά τις καλές στιγμές της με τον Μάνταλο και τον Αραούχο, όμως σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να μετουσιώσει αυτήν την πίεση σε γκολ. Από την... απέναντι πλευρά, η εξέλιξή όμως ήταν ίδια.

Ο ΟΦΗ βρήκε τον τρόπο να ισορροπήσει και να πάρει το προβάδισμα. Ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Καμάου, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, πέρασε τον Χατζισαφί και πλάσαρε τον Τσιντώτα δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Το «σοκ» του γκολ και οι «μαζεμένες» αλλαγές από τον Γιαννίκη είχαν ως αποτέλεσμα να αργήσει η ΑΕΚ να ξαναγίνει πιεστική. Πάντως στο 71΄ είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με ασίστ του Άμραμπατ στον Ανσαριφάρντ και πολύ κακό τελείωμα από τον Ιρανό. Η είσοδος (και) του Λιβάι Γκαρσία αντί του Σάκχοφ δημιούργησε ένα εντελώς... ανορθόδοξο σχήμα στην ΑΕΚ με μόνο έναν καθαρό χαφ, τον Νταμιάν Σιμάνσκι, τον Τσούμπερ να του δίνει κάποιες βοήθειες και σύστημα 4-2-4.

Όλα για όλα δηλαδή από τον Γιαννίκη σε μία προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Νιόπλιας «απάντησε» με τριάδα στην άμυνα (Γιαννούλης, Βούρος, Πασαλίδης) και «βραχυκύκλωσε» τους γηπεδούχους. Όμως είχαν την τύχη με το μέρος τους, αφού σε μία ακίνδυνη φάση με σουτ του Άμραμπατ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μπαλογιάννη και η ΑΕΚ «από το πουθενά» βρήκε την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Μαροκινός, κορυφαίος σήμερα για την Ένωση, ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ!

Διαιτητής: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Σάκχοφ, Ανσαριφάρντ – Μαρινάκης, Μπαλογιάννης

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Μισελέν (66΄ Ρότα), Βράνιες, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Σιμόες (66΄ Σιμάνσκι), Σάκχοφ (77΄ Γκαρσία), Μάνταλος (65΄ Ανσαριφάρντ), Άμραμπατ, Τσούμπερ (84΄ Γέβτιτς), Αραούχο

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης, Βούρος, Πασαλίδης, Μπαλογιάννης, Μεγιάδο, Γκαγιέγος, Ντε Γκουζμάν (58΄ Καμάου), Τοράλ (78΄ Γιαννούλης), Λάμπρου (65΄ Τσιλιανίδης), Φαν Ντουινέν (65΄ Καστάνιος)

Ειδήσεις σήμερα:

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνουν κάλεσμα αλληλεγγύης

Ερντογάν: Αν το θέλει ο Θεός, ο πληθωρισμός θα μειωθεί

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση