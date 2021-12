Αθλητικά

Άρης - Ιωνικός: δίκαιη νίκη στην Θεσσαλονίκη

Η αυλαία του 2021 για τις υποχρεώσεις των κιτρινόμαυρων έπεσε με καλή απόδοση και ακόμη τρεις βαθμούς.

Ο Άρης «πλήρωσε» με το ίδιο νόμισμα τον Ιωνικό για την ήττα στη Νεάπολη στον πρώτο γύρο, επικρατώντας της πειραϊκής ομάδας με το ίδιο σκορ (1-0) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου έφτασε στους 21 βαθμούς με την όγδοη νίκη της, φλερτάρει με είσοδο στην πρώτη εξάδα κι ελπίζει πάντοτε σε δικαίωση για επιστροφή των 6 βαθμών με τους οποίους ξεκίνησε το εφετινό πρωτάθλημα, ενώ το συγκρότημα της Νεάπολης έμεινε στους 14 βαθμούς και την 11η θέση.

Στο πρώτο τέταρτο ο Άρης πολιόρκησε τους φιλοξενούμενους, ειδικά στο πρώτο εικοσάλεπτο, με την κατοχή να φτάνει στο 79%. Στο 7΄ καταγράφηκε η πρώτη μεγάλη για τους «κίτρινους», με τον Χουτεσιώτη να βγάζει το σουτ του Καμαρά κι εν συνεχεία ο Σάσα να σουτάρει στο δοκάρι, για να καταλογιστεί στη συνέχει σε θέση οφσάιντ.

Στο 15΄ ο Χουεσιώτης έκανε νέα μεγάλη επέμβαση σε σουτ Εντιαγέ και δευτερόλεπτα αργότερα ο Φαμπιάνο είχε άστοχη προσπάθεια μέσα από την περιοχή. Στο 29΄ ο Ιτούρμπε αστόχησε σε σουτ που επιχείρησε, ενώ οι φιλοξενούμενοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, όταν ο Κουέστα έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Κάνιας, όπως και στο 32΄ το φάουλ του Καμπράλ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ήταν για τους «κίτρινους», όταν σχεδόν πανηγύρισαν για γκολ: ο Ιτούρμπε έφυγε μπροστά, πέρασε τον Χουτεσιώτη και πλάσαρε, με τον Μύγα να προλαβαίνει πάνω στη γραμμή και να απομακρύνει.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο κι αυτό απέφερε καρπούς πολύ γρήγορα: στο 47΄ ο Μύγας από σωτήρας έγινε μοιραίος ανατρέποντας τον Μαντσίνι και ο Καμαρά νίκησε από τα 11 βήματα τον Χουτεσιώτη ανοίγοντας το σκορ και σημειώνοντας το τρίτο τέρμα του στη Σούπερ Λίγκα.

Το γρήγορο γκολ έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους, που άρχισαν να απειλούν παίζοντας ωραίο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Στο 62΄ ένα πολύ δυνατό σουτ του Εντιαγέ πέρασε λίγο άουτ, την ίδια τύχη είχε η κεφαλιά του Φαμπιάνο στο 70΄, ενώ ο Χουτεσιώτης εξάλειψε τον κίνδυνο σε δύο προσπάθειες και ισάριθμα σουτ του Μπρούνο Γκάμα στο 71ο και 72ο λεπτό, σε ένα διάστημα-«φωτιά» για την περιοχή του.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με άλλη μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, την οποία σπατάλησε ο Μάνος που στο 86΄ έστειλε την μπάλα άουτ από πολύ κοντά, επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά τη δυσκολία της ομάδας του στο γκολ.

Πριν από την έναρξη του αγώνα χειροκροτήθηκε και βραβεύθηκε από την ΠΑΕ Άρης ο Δημήτρης Σπανός, που είχε οδηγήσει ως προπονητής τους «κίτρινους» την περίοδο 2017-2018. Μαζί και οι Βίνος (βοηθός), Βαλεριάνος, Αναγνωστόπουλος.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μαντσίνι, Λούμορ - Καμπράλ

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σάκιτς, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Λούμορ (79΄ Γκάνεα), Σάσα, Ματίγια (78΄ Μάνος), Εντιαγέ, Ιτούρμπε (65΄ Γκάμα), Μαντσίνι (88΄ Μπερτόλιο), Καμαρά (88΄ Λόπεθ).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας (89΄ Βαφέας), Ρομαό (46΄ Κιάκος), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Σάντσες, Κάνιας (89΄ Ματσούκας), Ντάλσιο, Λένις, Καμπράλ, Μάναλης.

