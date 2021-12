Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ και Υπουργείο Υγείας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (εικόνες)

Πως και σε ποιες δράσεις θα συνδράμουν οι εθελοντές και οι εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε σήμερα τα κεντρικά γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ) και υπέγραψε με τον Πρόεδρο Αντώνη Αυγερινό Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών του ΕΕΣ σε τομείς της Δημόσιας Υγείας, στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά της Covid-19, στην εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες, καθώς και στις δομές κοινωνικού χαρακτήρα και ψυχικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα παρέχει τη συνδρομή/υποστήριξή του προς το Υπουργείο Υγείας

με τη διενέργεια εμβολιασμών στα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

με την παροχή υγειονομικής κάλυψης, σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Υπουργείο Υγείας, αξιοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδομές, τον ειδικό εξοπλισμό, την τεχνογνωσία των στελεχών του Ε.Ε.Σ., τους καταρτισμένους και έμπειρους εθελοντές, τα οχήματα και τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Ε.Ε.Σ.

με εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και σε ελεγχόμενους από αυτό φορείς.

με την παροχή της υπηρεσίας «Νοσηλείας στο Σπίτι», από τους έμπειρους και πιστοποιημένους Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες του Τομέα Υγείας, σε ευάλωτες κοινωνικές οικογένειες ή μεμονωμένους πολίτες, που χρήζουν βοήθειας και θα υποδειχθούν από το Υπουργείο Υγείας.

με την παροχή υγειονομικής υπηρεσίας και επισιτιστικής βοήθειας, σε κρατικές δομές, που θα υποδειχθούν από το Υπουργείο Υγείας.

με την παροχή της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» από τους έμπειρους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που θα υποδειχθούν από το Υπουργείο Υγείας.

με θερμομέτρηση εισερχομένων σε κτίρια-εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο λήψης μέτρων ενάντια στην πανδημία λόγω COVID-19.

με την παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας σε αντιμετώπιση καταστάσεων και εκτάκτων αναγκών, τόσο σε επαγγελματίες ειδικά σε συγκεκριμένους χώρους και ρόλους απασχόλησής τους, όσο και για τον κάθε πολίτη.

με την παροχή υποστήριξης προς το Υπουργείο Υγείας, σε όλες τις εκδηλώσεις, καθώς και σε αιμοδοσίες με την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποστήριξη των έμπειρων Νοσηλευτών του Τομέα Υγείας Ε.Ε.Σ.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ο Υπουργός Υγείας και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Θάνος Πλεύρης: «Εκδήλωσα την επιθυμία να έρθω εδώ γιατί το Υπουργείο Υγείας οφείλει στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς διαχρονικά σε οποιαδήποτε δράση θέλαμε και σας χρειαζόμασταν ήσασταν δίπλα μας. Ιδίως σήμερα, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, συμβάλλετε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας και είναι πολύτιμη η προσπάθεια σας, καθώς και όλων των εθελοντών σας. Πλέον, με το Μνημόνιο αυτό, δείχνουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταύρος είναι κομμάτι των δράσεων και της αγωγής που θέλει να δώσει η ελληνική Πολιτεία στους πολίτες».

Αντώνης Αυγερινός: «Η παρουσία του Υπουργού Υγείας για εμάς είναι τιμή και χαρά. Κανείς Υπουργός Υγείας δεν έχει τιμήσει με την παρουσία του τον Ερυθρό Σταυρό και θέλω να το τονίσω. Έχουμε επαγγελματίες εθελοντές και προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Έτσι, τώρα, στο εμβολιαστικό κέντρο της Γλυφάδας, είμαστε εκεί για να στηρίξουμε το έργο του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης για τον εμβολιασμό των πολιτών».

