Εγκαταλελειμμένα παιδιά: Γκάγκα - Μιχαηλίδου “άνοιξαν την αγκαλιά” τους (εικόνες)

Βρέθηκαν κοντά σε βρέφη και παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους, αλλά και όσα φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Παίδων μετά από εισαγγελική εντολή.

Τα παιδιά που είναι μόνα τους στο νοσοκομείο επισκέφθηκαν σήμερα η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», συνοδεία του διοικητή Μανόλη Παπασάββα.

Ήταν η πρώτη φορά που μέλη της Κυβέρνησης βρέθηκαν κοντά στα εγκαταλελειμμένα βρέφη και παιδιά. Στο «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται 4 παιδιά, από 14 μηνών έως 4 ετών, με σοβαρές χρόνιες παθήσεις, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους. Μεγαλώνουν μέσα στο νοσοκομείο, με τη φροντίδα γιατρών και νοσηλευτών. Τα παιδιά χρειάζονται συνεχή ιατρονοσηλευτική παρακολούθηση, ενώ μόνη τους ελπίδα για να βρεθούν σε οικογενειακό περιβάλλον είναι η ανάδοχη ή θετή οικογένεια.

Το Νοσοκομείο φιλοξενεί προσωρινά και 11 παιδιά που, ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση, απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο για αυτά. Τα μεγαλύτερα είναι 15 ετών, και το μικρότερο μόλις 15 ημερών. Όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, τα παιδιά αυτά θα πρέπει να εξεταστούν στο Νοσοκομείο και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κάποια δομή προστασίας, αναλόγως με τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας. Ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται στο Παίδων με τη διαδικασία της εισαγγελικής παραγγελίας αλλάζει καθημερινά.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Παιδιατρικού Νοσοκομείου είναι η προσωρινή οικογένεια για όλα αυτά τα παιδιά. Όλο το προσωπικό φροντίζει ώστε η παραμονή τους να είναι κατά το δυνατό πιο άνετη, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η ψυχολογική υποστήριξη που τους παρέχεται.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσαν γλυκά και δώρα στα παιδιά αυτά, τα οποία δεν έκρυψαν τη χαρά τους.

«Οι δομές φιλοξενίας είναι εξαιρετικές, όπως εξαιρετικό είναι και το προσωπικό, Όλα τα μέλη του προσωπικού δίνουν όλη τους την αγάπη στα παιδιά με χρόνια προβλήματα, παρέχοντας τους συνεχή φροντίδα και ασφάλεια», δήλωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της για τις προσπάθειες του προσωπικού στο Παίδων. Τόνισε, ακόμη, πως η φροντίδα για τα παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, πρέπει να αφορά το παρόν και μέλλον.

«Τα παιδιά που φτάνουν εδώ κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, μένουν για λίγες μέρες και ελπίζουμε ότι όλα είτε θα μπορέσουν να επιστρέφουν σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, είτε με τους γονείς τους είτε με κάποια θετή ή ανάδοχη οικογένεια. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και για το τώρα και για το αύριο: Φροντίζουμε για την άμεση ένταξή τους στο κατάλληλο περιβάλλον, και προωθούμε διαχρονικά δράσεις που θα τα βοηθήσουν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και να έχουν τη ζωή που τους αξίζει», υπογράμμισε η κ. Γκάγκα.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε «Η αποϊδρυματοποίηση, είναι ήταν και συνεχίζει να είναι πρωταρχική προτεραιότητά μας. Γι’ αυτό, καθημερινά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, ώστε κάθε παιδί να βρει την κατάλληλη γι’ αυτό οικογένεια. Εδώ και αρκετούς μήνες, συνεργαζόμαστε με την κα Γκάγκα, ώστε να προσφέρουμε σε όσα παιδιά έχουν ανάγκη, την κανονικότητα που αποζητούν. Σήμερα, ενημερωθήκαμε από τον διοικητή του νοσοκομείου, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για κάθε παιδί ξεχωριστά. Διασφαλίζουμε την όσο πιο σύντομη παραμονή των παιδιών στα νοσοκομεία και παράλληλα την μακροπρόθεσμη αποκατάστασή τους σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Από τα 200 παιδιά που υπήρχαν στα νοσοκομεία όλης της χώρας 3-4 χρόνια πριν, είτε λόγω εγκατάλειψης, είτε λόγω εισαγγελικής παραγγελίας, σήμερα έχουμε λιγότερα από 40. Στόχος μας να καταφέρουμε να μην υπάρχει κανένα παιδί εδώ».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε την Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα, το Παιδιατρικό Εμβολιαστικό Κέντρο του νοσοκομείου, όπως και τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, όπου μεταγγίζονται καθημερινά 80 ασθενείς με θαλασσαιμία.

