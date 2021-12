“Fake News”: Forum του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με εκλεκτούς ομιλητές

Πολιτική

Άκρως επίκαιρο και με πολλές προεκτάσεις το θέμα του διαδικτυακού συνεδρίου, το μεσημέρι της Τρίτης, με ελεύθερη και δωρεάν συμμετοχή για όλους

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, έχοντας ως πυξίδα την αξιόπιστη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη 21 Δεκεμβρίου στις 14:00, διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Fake News».

Μπροστά σε ποιες προκλήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι οι διαχειριστές πληροφοριών;

Η αξιοπιστία μιας είδησης απειλείται από την ταχύτητα μετάδοσής της;

Τι προβλέπει η υπάρχουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση των fake news;

Πώς έχει λειτουργήσει η παραπληροφόρηση, στον καιρό της πανδημίας;

Προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Ομίλου, και θα παραθέσουν τις απόψεις τους πάνω στο ακανθώδες ζήτημα των ψευδών ειδήσεων.

Το συνέδριο θα παρουσιάσει η Μαρία Σαράφογλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θεόδωρος Μ. Κυριακού, και ο Πρόεδρος του ΕΣΡ, Αθανάσιος Κουτρομάνος.

Το «FAKE NEWS FORUM» περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες:

«Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ FAKE NEWS – THE CHALLENGE OF FAKE NEWS»

Ομιλητές:

Μαργαρίτης Σχοινάς , Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κυριάκος Πιερρακάκης , Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μαρία Αντωνιάδου , Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ

, Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Νίκος Παναγιώτου , Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας, ΑΠΘ

, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας, ΑΠΘ Στρατής Λιαρρέλλης , Δημοσιογράφος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΑΝΤΕΝΝΑ

, Δημοσιογράφος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΑΝΤΕΝΝΑ Clarissa Ward, Chief International Correspondent, CNN (video)

Chief International Correspondent, CNN (video) Ian Bremmer, Πρόεδρος Eurasia Group - GZERO Media (video)

«FAKE NEWS ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ – FAKE NEWS: A LEGAL PERSPECTIVE»

Ομιλητές:

Κώστας Τσιάρας , Υπουργός Δικαιοσύνης

, Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Βερβεσός , Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλειος Παπακώστας , Δ/ντης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ΕΛ.ΑΣ.

, Δ/ντης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ΕΛ.ΑΣ. Χρήστος Μυλωνόπουλος , Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, ΕΚΠΑ Craig Silverman, Δημοσιογράφος, ProPublica (video)

David Patrikarakos, Συγγραφέας «War in 140 Characters» (video)

«ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - COVID CRISIS AND DISINFORMATION»

Ομικητές:

Γιάννης Οικονόμου , Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Θεοκλής Ζαούτης , Πρόεδρος ΕΟΔΥ, Καθ. Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, University of Pennsylvania

, Πρόεδρος ΕΟΔΥ, Καθ. Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, University of Pennsylvania Γιώργος Πλειός , Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, μέλος ΕΣΡ

, Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, μέλος ΕΣΡ Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Cyber Security International Institute (CSI)

Διαβάστε περισσότερα για τους συμμετέχοντες, πατώντας ΕΔΩ

Τις συζητήσεις θα συντονίσουν οι Νίκος Χατζηνικολάου, Ρίτσα Μπιζόγλη.





«FAKE NEWS FORUM»

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου στις 14:00

Ελεύθερη συμμετοχή μέσω live streaming στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.ant1news.gr/forum

