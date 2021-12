Κόσμος

Κορονοϊός - Λονδίνο: Πρωτοχρονιά χωρίς εορταστικές εκδηλώσεις

Το παράδειγμα του Παρισιού ακολούθησε η βρετανική πρωτεύουσα, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ματαιώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις που επρόκειτο να γίνουν στη βρετανική πρωτεύουσα την Πρωτοχρονιά, λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον στη Βρετανία.

«Με τις μολύνσεις της COVID-19 σε επίπεδα ρεκόρ στην πόλη μας και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να ανακόψω την εξάπλωση της νέας μετάλλαξης και να φροντίσω να μην επιβαρυνθούν οι υπηρεσίες Υγείας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο δήμαρχος του Λονδίνου.

«Αυτό σημαίνει ότι δεν θα οργανώσουμε την εκδήλωση με συμμετοχή 6.500 ανθρώπων στην Πλατεία Τραφάλγκαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», εξήγησε. «Είναι πολύ απογοητευτικό για πολλούς Λονδρέζους, αλλά πρέπει να πάρουμε τα σωστά μέτρα για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού», επέμεινε.

Αντί για την εκδήλωση, θα μεταδοθεί από το BBC μια εκπομπή, στην οποία θα γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα του 2021.

Το Λονδίνο ακολουθεί έτσι το παράδειγμα του Παρισιού, που το Σάββατο ανακοίνωσε ότι ματαιώνει τη ρίψη πυροτεχνημάτων και τις συναυλίες που επρόκειτο να δοθούν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι στο Μαρόκο έχει ανακοινωθεί πως θα υπάρξει απαγόρευση της κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί της Πρωτοχρονιάς.

