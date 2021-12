Κόσμος

Κορονοϊός: 8 εκατομμύρια Ιταλοί ακύρωσαν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές

Σκέψεις για επαναφορά του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε ανοικτούς χώρους.

Η διασπορά της μετάλλαξης Όμικρον συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία και στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της δημοσκοπικής εταιρίας Demoskopika, 8 εκατομμύρια Ιταλοί αποφάσισαν να ακυρώσουν τελικά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων.

Το 90% όσων αποφάσισαν να “αποδράσουν” από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους, έστω και για μόνο μια ημέρα, θα παραμείνει εντός των εθνικών συνόρων.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια της Ρώμης επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται να εγκρίνει μέτρο που θα καθιστά και πάλι υποχρεωτική την χρήση της προστατευτικής μάσκας σε ανοικτούς χώρους. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει από την Πέμπτη, ενώ ανάλογη απόφαση μπορεί να ληφθεί μέσα στην εβδομάδα και από την κυβέρνηση Ντράγκι, με ισχύ σε ολόκληρη την χώρα.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 16.213 νέα κρούσματα κορονοϊού και 137 θάνατοι. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 337.222 διαγνωστικά τεστ, το 4,8% από τα οποία προέκυψε θετικό.

Από την αρχή της πανδημίας, στη γειτονική μας χώρα οι μολύνσεις είναι 5.405.368 και 135.778 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

