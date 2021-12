Κόσμος

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: Ο πρώτος θάνατος στις ΗΠΑ

Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία για τη ραγδαία εξάπλωσή της μετάλλαξης Όμικρον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Τέξας ανέφεραν πως καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος ασθενή που είχε μολυνθεί από την μετάλλαξη Όμικρον, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Πιστεύεται πως πρόκειται για τον πρώτο θάνατο εξαιτίας της παραλλαγής αυτής του κορονοϊού στις ΗΠΑ, σημείωσαν οι αξιωματούχοι της κομητείας Χάρις.

Το θύμα ήταν 50άρης, ανεμβολίαστος για την COVID-19, με υποκείμενα νοσήματα.

Νωρίτερα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), η κυριότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία δημόσιας υγείας της χώρας, ανακοίνωσαν ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι πλέον η κυρίαρχη στις ΗΠΑ, καθώς αντιστοιχούσε σε πάνω από το 73% των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 την περασμένη εβδομάδα.

Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, τα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον δεν αντιστοιχούσαν παρά μόλις στο 12,6% και μία εβδομάδα νωρίτερα αποτελούσαν το 0,7%. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά της τρομακτικής ταχύτητας με την οποία εξαπλώνεται.

