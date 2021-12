Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Ενστάσεις για rapid test σε εμβολιασμένους (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξε σχετική εισήγηση.

Λίγες ώρες πριν από τις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις για νέα μέτρα στις γιορτές, με στόχο την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, εξέφρασε ενστάσεις για υποχρεωτικό rapid test σε εμβολιασμένους, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς, μάλιστα, από τον Γιώργο Παπαδάκη, εάν η Επιτροπή έχει κάνει σχετική εισήγηση στην Κυβέρνηση, ο κ. Εξαδάκτυλος υπογράμμισε πως η Επιτροπή θα συνεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης και ως εκ τούτου δεν έχει προηγηθεί κάποια εισήγηση.

Όπως είπε, έχει συζητηθεί το μέτρο για δωρεάν self test, καταχωρημένο, που θα κάνουν και οι εμβολιασμένοι για την είσοδο σε χώρους εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Ενστάσεις για το υποχρεωτικό rapid test σε εμβολιασμένους, εξέφρασε στην ίδια εκπομπή και ο Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε πως είναι αρκετή εν όψει ρεβεγιόν μία ισχυρή σύσταση για self test. Δεν χρειάζεται, είπε, να βάλουμε τους εμβολιασμένους σε μία διαδικασία rapid testing.

