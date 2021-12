Κοινωνία

ΚΤΕΛ: Μαθητές πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο, τραυματίστηκε ο οδηγός

Πρωτοφανή περιστατικά με επιθέσεις ανηλίκων μαθητών κατά λεωφορείων του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.

Πρωτοφανή περιστατικά με επιθέσεις μαθητών κατά λεωφορείων του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής τα οποία εκτελούν αστική συγκοινωνία σε γραμμές της ανατολικής Θεσσαλονίκης συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σε μία, μάλιστα, περίπτωση, σημειώθηκε τραυματισμός οδηγού λεωφορείου, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ χειρότερες καταστάσεις καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός σημειώθηκε ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει και είχε μέσα αρκετούς επιβάτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, Γιώργος Αρβανιτίδης, «την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν κάποια σοβαρά περιστατικά στην περιοχή της Καρδίας και αφορούσαν διαδοχικές επιθέσεις σε βάρος λεωφορείων του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής τα οποία εκτελούν τα δρομολόγια στις γραμμές Νο 88 ΙΚΕΑ - Μεσημέρι και Νο 88Β ΙΚΕΑ – Τρίλοφος – Καρδία». Σύμφωνα με τον κ. Αρβανιτίδη το τριήμερο Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, άγνωστοι πέταξαν πέτρες και αυγά κατά των διερχόμενων λεωφορείων. Μάλιστα, σε ένα από αυτά τα περιστατικά, το οποίο συνέβη γύρω στις 8 το βράδυ της Πέμπτης 16 Δεκεμβρίου σημειώθηκε και τραυματισμός του οδηγού, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ σοβαρότερες καταστάσεις, ακόμη και για τους επιβάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο λεωφορείο, στην περίπτωση που ο οδηγός έχανε τον έλεγχο του οχήματος. Ο τραυματισμός του οδηγού επήλθε από πέτρες τις οποίες εκτόξευσαν άγνωστοι με αποτέλεσμα να σπάσει το τζάμι της πόρτας του οδηγού και να τον τραυματίσει στην ωμοπλάτη.

Όπως εξηγεί ο κ. Αρβανιτίδης τα περιστατικά συνέβησαν σχεδόν στο ίδιο σημείο, κοντά σε ένα άλσος στην περιοχή της Καρδίας. «Οι άγνωστοι πετούν πέτρες ή και αυγά κατά των λεωφορείων κι ενώ αυτά είναι εν κινήσει, έχοντας μέσα επιβάτες». Σύμφωνα με τον ίδιο το τελευταίο συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή, παρότι στο μεταξύ, είχε ενημερωθεί η αστυνομία, ήδη από το βράδυ της Πέμπτης όταν σημειώθηκε ο τραυματισμός του οδηγού. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει ενημερωθεί και η δημοτική αρχή του δήμου Θέρμης και σύμφωνα με πληροφορίες ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος έχει ζητήσει με επιστολή του από το Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης να επιληφθεί της υπόθεσης προκειμένου να εντωπιστούν οι δράστες αυτών των ασυνήθιστων και επικίνδυνων επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει το Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης, δράστες φαίνεται να είναι μια ομάδα τεσσάρων, πέντε, ανήλικων μαθητών της περιοχής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρη «από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είχε προηγηθεί μάλλον κάποιος καβγάς μεταξύ ομάδας μαθητών με κάποιον οδηγό της γραμμής ο οποίος αρνήθηκε να τους επιβιβάσει στο λεωφορείο καθώς, πρώτον δεν φορούσαν μάσκες και δεύτερον το λεωφορείο είχε αρκετό κόσμο. Ίσως από εκείνο το γεγονός να ξεκίνησαν όλα αυτά τα απαράδεκτα που ακολούθησαν». Ο κ. Τρικαλιάρης απευθύνει έκκληση προς τους γονείς των μαθητών να μιλήσουν στα παιδιά τους προκειμένου να σταματήσουν αυτού του είδους τις επικίνδυνες συμπεριφορές για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη.

Πηγή: voria

