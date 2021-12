Κοινωνία

Καιρός: Πού έδειξε ο υδράργυρος -12,8 βαθμούς Κελσίου

Τσουχτερό κρύο από το πρωί με τον υδράργυρο υπό το μηδέν. Συνθήκες παγετού επικρατούν στα βόρεια.

Δριμύ ψύχος επικρατεί στα ορεινά της χώρας το πρωί της Τρίτης.

Οι σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στον 'Αγιο Παύλο Ημαθίας, όπου το θερμόμετρο έδειξε -8,5 βαθμούς Κελσίου, στο Βαρικό Φλώρινας (-7,9), στο Νευροκόπι (-7,4) και στο Μεσόβουνο Κοζάνης (-7,3).

Σταθμοί του δικτύου που λειτουργούν σε χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά καταφύγια κατέγραψαν ακόμη χαμηλότερες τιμές. Στο Χ/Κ Καϊμακτσαλάν η θερμοκρασία έπεσε στους -12,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο καταφύγιο Λαϊλιά Σερρών και στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου στους -10,8 βαθμούς Κελσίου.

