Περιστέρι: Πέταξαν χειροβομβίδα έξω από κατάστημα

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το πρωί της Τρίτης.

(φωτογραφία αρχείου)

Μία χειροβομβίδα εντοπίστηκε γύρω στις 9:30 το πρωί της Τρίτης έξω από κατάστημα, επί της οδού Τζον Κένεντι, στο Περιστέρι.

Ενημερώθηκε η Αστυνομία και η περιοχή αποκλείστηκε. Στο σημείο έσπευσε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση.

