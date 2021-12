Life

“Το Πρωινό” - Στάθης Παναγιωτόπουλος: Βόλτα με τον σκύλο του στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Την ίδια ώρα, διαστάσεις χιονοστιβάδας έχουν λάβει οι αποκαλύψεις για τη διαρροή βίντεο και φωτογραφιών ερωτικού περιεχομένου με πρώην συντρόφους του.

Αποκλειστικές φωτογραφίες με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο να βγάζει βόλτα τον σκύλο του, στη Θεσσαλονίκη, μετέδωσε η εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Τις φωτογραφίες τράβηξε ο Νίκος Σεϊδαρίδης, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης. «Είμαι πολύ στενοχωρημένος με όσα ακούω», δήλωσε ο φωτογράφος, συμπληρώνοντας «δεν ξέρω αν άξιζε να ασχοληθώ και με το θέμα».

Αποκάλυψη για νέα καταγγελία για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, είδε το φως της δημοσιότητας μέσω της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας αποκάλυψε στον Γιώργο Παπαδάκη πως αργά το βράδυ της Δευτέρας είχε επικοινωνία με νεαρή κοπέλα που είδε ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες της ίδιας να έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

«Ήταν μία νέα κοπέλα σε απελπισία, έκλαιγε…», είπε ο κ. Λύτρας, περιγράφοντας την επικοινωνία του με ακόμη ένα θύμα εκδικητικής πορνογραφίας.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μεταγενέστερη περίπτωση από αυτήν που προκάλεσε τον σάλο με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κοπέλα από το φιλικό περιβάλλον του παρουσιαστή και συγκεκριμένα για κόρη φίλου του, την οποία φέρεται να προσέγγισε ερωτικά.

«Πρόκειται για συμπεριφορά ξεφτίλα», δήλωσε αργότερα εκνευρισμένος ο κ. Λύτρας, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Υπενθυμίζεται πως ο Απόστολος Λύτρας αποκάλυψε την Δευτέρα άλλες τρεις περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας, καθώς τα κρούσματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Ο φυσιογνωμιστής Έβαν Γεωργουλάκης μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και όσα «προδίδουν» τα χαρακτηριστικά του προσώπου του:

