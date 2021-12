Κοινωνία

“Το Πρωινό”: ο Βασίλης Γκουρούσης για την ληστεία στις θυρίδες (βίντεο)

Τι λέει ο επί σειρά ετών σύντροφος της, για την Τέτα Καμπουρέλη, καθώς και για την πολύκροτη υπόθεση, για την οποία έχει προφυλακιστεί.

Από τις Φυλακές Τρικάλων, όπου είναι προφυλακισμένος τους τελευταίους 9 μήνες μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Βασίλης Γκουρούσης.

Ο επί σειρά ετών σύντροφος της Τέτας Καμπουρέλη κρίθηκε προφυλακιστέος μετά από την απολογία του για την κλοπή από θυρίδες σε τράπεζα, στο Ψυχικό.

Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, λέγοντας πως ουσιαστικά δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον του, παρά μόνο ένα δείγμα DNA, το οποίο χαρακτήρισε ως «μεταφερόμενο», λέγοντας πως δεν αποδεικνύει την σχέση του με την πολύκροτη υπόθεση.

Ο Βασίλης Γκουρούσης είπε χαρακτηριστικά «με έχουν θάψει εδώ μέσα, χωρίς να έχω κάνει τίποτα», υποστηρίζοντας πως είναι αθώος.

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το εάν η Τέτα Καμπουρέλη τον έχει επισκεφθεί στις Φυλακές Τρικάλων, όπου κρατείται, αλλά και για το ποιες είναι σήμερα οι σχέσεις τους, ο Βασίλης Γκουρούσης είπε πως όλοι τον στηρίζουν, ενώ υποστήριξε πως δεν θέλει να τον επισκέπτεται κανείς άλλος, πέρα από τον μεγάλο γιό του και την μητέρα του.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο Βασίλης Γκουρούσης στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

