“Άγριες Μέλισσες”: σοκ από τα νέα για τον Λάμπρο (εικόνες)

Συγκλονιστικό είναι το επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, με τις εξελίξεις να προκαλούν αναταράξεις σε πολλά επίπεδα.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε, στις 22:15, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Ο Ντούνιας φυγαδεύει τον Τόλη, ενώ ο Ξανθός θα προσπαθήσει να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες.

Η Βιολέτα φέρνει δυσάρεστα νέα στις αδερφές Σταμίρη που θα τις σοκάρουν. Η Ελένη καταρρέει.

Ο Ακύλας αδημονεί να ακούσει αν το δολοφονικό του σχέδιο στέφτηκε με επιτυχία.

Στο καφενείο, μαθαίνουν ποιος είναι ο καινούριος Κοινοτάρχης, ενώ η Ουρανία βρίσκει κατανόηση στον Άλκη Σαραντόπουλο.

Η Κορίνα με την Αιμιλία ανακαλύπτουν ότι ο Ακύλας τους παρακολουθούσε.

