Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Ήλιος στον Αιγόκερω και τα “πρέπει” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Ο Ήλιος μπαίνει στον Αιγόκερω και αυτό θα μας φέρει όχι μελαγχολία, αλλά σκέψεις για το παρελθόν, σκέψεις για το μέλλον, θα έχουμε μια αγωνία για τον κορονοϊό και πρέπει να προσέχουμε», είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως προσέθεσε η αστρολόγος, «η Αφροδίτη είναι ανάδρομη και αυτό μας κάνει περισσότερο να σκεφτόμαστε το παρελθόν και τα παλιά».

«Είμαστε σε μια κατάσταση του «πρέπει», του «πρέπει» να στολίσουμε, «πρέπει» να ετοιμάσουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, τονίζοντας πως πρέπει να κάνουμε πράγματα για να φτιάξουμε λίγο την κατάσταση που έχει «βαρύνει» λόγω του κορονοϊού και των επιπτώσεων του.

Ακόμη, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», επεσήμανε πως «είναι η τελευταία φορά φέτος που συγκρούονται Κρόνος και Ουρανός, που έχουν φέρει και όλα αυτά με την πανδημία. Αυτό θα επαναληφθεί το φθινόπωρο του 2022 και πιστεύω ότι θα αρχίσουν τα πράγματα να καταλαγιάζουν».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





