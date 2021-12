Κοινωνία

Απόπειρα γυναικοκτονίας στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 39χρονος

Το μήνυμα της παθούσας σε όλες τις γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 39χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι την 38χρονη σύντροφό του, την οποία αποπειράθηκε προηγουμένως να βιάσει, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους.

"Μαλώσαμε για κάτι ασήμαντο" φέρεται να είπε στην απολογία του ο γεωργιανής καταγωγής κατηγορούμενος και πρόσθεσε: "Καβγαδίσαμε, ξέφυγα. Πήρα το μαχαίρι και την τραυμάτισα. Δεν ήθελα να την σκοτώσω ούτε να την βιάσω". Κατά πληροφορίες δήλωσε μετανιωμένος για τις πράξεις του και ζήτησε συγγνώμη από το θύμα.

Οι ισχυρισμοί του όμως δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας ο συνήγορος του 39χρονου μίλησε για έκρηξη οργής, τονίζοντας ότι οι σχέσεις του ζευγαριού ήταν τεταμένες τον τελευταίο καιρό.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα βιασμού, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το μήνυμα της παθούσας

Από την πλευρά της, η 38χρονη παθούσα έστειλε, δια της συνηγόρου της, το δικό της μήνυμα προς όλες τις γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τονίζοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις "πρέπει να είναι ψύχραιμες". Όπως εξήγησε η δικηγόρος, η ψυχραιμία τής γυναίκας να καλέσει την 'Αμεση Δράση την έσωσε.

"Την βρήκαμε μαχαιρωμένη στο λαιμό, γεμάτη αίματα, ημίγυμνη και στον καναπέ ενώ δίπλα, στο ενάμιση μέτρο βρισκόταν το παιδί τους" ανέφερε σε δηλώσεις του αστυνομικός που κλήθηκε με συναδέλφους του στο διαμέρισμα του ζεύγους, όπου συνελήφθη ο δράστης, αποτρέποντας τα χειρότερα.

