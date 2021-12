Life

“Η Φάρμα”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρακολουθήστε σκηνές από όσα θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1, με την φάρμα να έχει “άρωμα Χριστουγέννων“, αλλά και να… “μυρίζει μπαρούτι”!

Η «Φάρμα» συνεχίζεται και «μυρίζει» Χριστούγεννα!

Τι θα δούμε απόψε, Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της παράβασης της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ στην ίδια και στον ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΗΓΟ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΝΤΖΟ;

Ποια είναι η θέση των υπόλοιπων παικτών στην αντιπαράθεση ΣΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΑ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ; Τι επισημαίνει ο ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ και γιατί η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ εκνευρίζεται;

Τι ζητάει ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ από τους παίκτες;

Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην κατασκευή του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου;

Ποιους θα επιλέξει για ομαδάρχες ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ για το ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Γιατί παραπονιέται η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ;

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο:

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πού έδειξε ο υδράργυρος -12,8 βαθμούς Κελσίου

“Fake News”: Forum του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με εκλεκτούς ομιλητές

Ρόδος - 8χρονη: δίωξη στον παππού για 4 κακουργήματα