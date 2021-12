Life

“The 2Night Show”: Γαρδέλης και Μαραντίνης τα… δίνουν όλα (εικόνες)

Μαζί με δύο ιδιαίτερους καλεσμένους θα μας κρατήσει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον αγαπημένο ηθοποιό και γόη των ‘80s, Σταμάτη Γαρδέλη.

Ο Σταμάτης εξηγεί με τον δικό του τρόπο γιατί δεν του αρέσει να μιλάει για τη χρυσή εποχή της «βιντεοκασέτας», αλλά και τι κρατάει ως προίκα από αυτή τη δεκαετία. Στα νιάτα του, ήταν ο «κυνηγός» ή το «θήραμα» για τις γυναίκες; Γιατί τα παιδιά του τον έχουν «υιοθετήσει»; Πώς μια γυμνή φωτογράφιση άλλαξε τη ζωή του;

Τέλος, περιγράφει όσα έζησε στη «Φάρμα», κάνει μια «ποιητική» κόντρα με τον Γρηγόρη και ανεβαίνει στο stage για να τραγουδήσει και να μας μεταφέρει με τις μελωδίες του σε μία άλλη εποχή.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Θοδωρής Μαραντίνης. O leader των «Onirama», μιλάει για την πορεία του συγκροτήματος, εδώ και 22 χρόνια, για τις εντάσεις που παρ’ ολίγο να οδηγήσουν στη «διάλυσή» του, αλλά και για τη μοναδική εμπειρία όταν ο Lenny Kravitz τούς κάλεσε στο καμαρίνι του.

Τι κοινό έχει με τον Bono των U2; Γιατί όταν ήταν μικρός χόρευε ασταμάτητα Michael Jackson και πού έμαθε τις πρώτες χορευτικές του φιγούρες; Ο Θοδωρής μιλάει για τη σχέση αγάπης που έχει με τα παιδιά του και για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του ο χωρισμός.

Τέλος, μοιράζεται μαζί μας τη μεγάλη του χαρά για την πρόσφατη δισκογραφική συνεργασία των «Onirama» με τη Χάρις Αλεξίου, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες στο «Ανθολόγιο για μικρούς και μεγάλους», το επετειακό άλμπουμ του συγκροτήματος.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

