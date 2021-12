Παράξενα

Κρήτη: Καρχαρίας ξεβράστηκε σε παραλία (εικόνες)

Εντοπίστηκε από κατοίκους, που ενημέρωσαν τις Αρχές.



Ένα διαφορετικό είδος ψαριού - καρχαρίας εικάζεται ότι είναι - βάρους 150 κιλών ξέβρασε η θάλασσα το πρωί της Δευτέρας στο Κοκκίνη Χάνι!

Το θαλάσσιο κήτος ξεβράστηκε σε προχωρημένη σήψη και άμεσα από πολίτες ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να προχωρήσουν στην απομάκρυνση και υγειονομική ταφή του, όπως και έγινε το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: cretalive.gr

