“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Μητσοτάκης: Να ορθώσουμε όλοι μαζί μέτωπο απέναντι στο ψέμα

Στο forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός.



«Αξίζουν συγχαρητήρια στον ΑΝΤ1 για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει αυτήν τη συζήτηση για τα Fake news. Ένα πρόβλημα, που δεν είναι μόνο ούτε ελληνικό, ούτε μονοσήμαντο. Γιατί παντού στον κόσμο, σήμερα, η παραπληροφόρηση στο όνομα της ενημέρωσης, διαστρέφει την αλήθεια. Δηλητηριάζει τις συνειδήσεις. Υπονομεύει τη λογική και τον ορθό λόγο. Και, τελικά, ναρκοθετεί την ίδια τη Δημοκρατία», ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το φαινόμενο παρατηρείται, εδώ χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο και αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, καθώς στηρίζεται στην απλοϊκότητα των δήθεν επιχειρημάτων του. Αλλά και στην ευκολία της διάδοσής τους, εξαιτίας της κακής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί από δίαυλοι ελεύθερης επικοινωνίας μετατρέπονται, συχνά, σε βήμα αυθαίρετων δοξασιών από ανώνυμους εισηγητές. Σκοταδιστικών αντιλήψεων από ύπουλα κέντρα. Και κοινής λάσπης από κοινούς συκοφάντες».

«Πρόκειται για πρόβλημα το οποίο μεγεθύνεται, καθώς οι ηλεκτρονικοί αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να φέρνουν σε επαφή ανθρώπους με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έτσι η παραπληροφόρηση γίνεται, αυτόματα, κτήμα πολλών χρηστών οι οποίοι έχουν λιγότερα αντισώματα στην αλήθεια. Και αρκετοί από αυτούς παύουν, δυστυχώς, να μένουν, απλώς, παρατηρητές των θεωριών συνωμοσίας και γίνονται οπαδοί τους. Με αποτέλεσμα το ψέμα να εισβάλλει στον δημόσιο λόγο. Η λογική και η επιστημονική αλήθεια να αμφισβητούνται. Και ο διχασμός να απλώνεται στον κοινωνικό ιστό», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Στην Ελλάδα πληρώσαμε πολύ ακριβά τα fake news στη διάρκεια της 10ετούς κρίσης. Όταν, τότε, τα δύσκολα προβλήματα λύνονταν «με ένα νόμο κι ένα άρθρο» και κατασκευάζονταν ψεύτικοι εχθροί για να κρυφτούν τυχοδιωκτικές επιλογές. Και το βλέπουμε ανάγλυφα, και τώρα, στη διάρκεια της πανδημίας. Όταν ψεύτικες πληροφορίες και σκοτεινές φήμες οδήγησαν και οδηγούν, δυστυχώς, όχι μόνο σε λάθος συμπεριφορές απέναντι στον ιό. Αλλά και σε αποδοχή δοξασιών που στέλνουν ανθρώπους στο νοσοκομείο και στον θάνατο. Τα fake news αποτελούν, συνεπώς, έναν εθνικό κίνδυνο».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα ότι «ένας πολίτης ελλιπώς ενημερωμένος ή παραπληροφορημένος δεν είναι σε θέση να λάβει σωστές αποφάσεις για τον εαυτό του, για τους γύρω του και για τη χώρα του. Ενώ, την ίδια ώρα, αυτός ο βάλτος του ψέματος γίνεται πεδίο για να δρουν διάφοροι αυτόκλητοι «σωτήρες», που εμπορεύονται την άγνοια και τη σύγχυση προκειμένου να κάνουν οι ίδιοι καριέρα. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα δημοκρατίας. Αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Αλλά και όλους όσοι έχουν δημόσιο λόγο. Από την πλευρά της κυβέρνησης, θυμίζω ότι στις πρόσφατες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, υπάρχει ειδική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των Fake news. Eνα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που χωρίς να εμποδίζει την ελεύθερη έκφραση, την διαχωρίζει από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και τις κοινωνικές τους συνέπειες. Όμως, θα επαναλάβω ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί ούτε από την αστυνομία, ούτε από τη Δικαιοσύνη. Αυτό το κομβικό ζήτημα δημοκρατίας πρέπει να απασχολήσει συνολικά τον δημόσιο διάλογο. Και, πρωτίστως, τα Μέσα Ενημέρωσης».

«Είναι καιρός η υπεύθυνη και επώνυμη δημοσιογραφία να αντιμετωπίσει στην πράξη την ανεύθυνη και ανώνυμη φημολογία. Με κοινωνική ευθύνη, να μείνει μακριά από τις σειρήνες του λαϊκισμού. Χωρίς ν’ αναπαράγει πλευρές του στο όνομα της εύκολης αναγνωσιμότητας, θεαματικότητας ή ακροαματικότητας. Και πιστή στη δεοντολογία, να υπηρετεί την πληροφόρηση με βάση τα πραγματικά γεγονότα. Χωρίς υπερβολές και δραματοποιήσεις που τα αλλοιώνουν. Γιατί, πράγματι, υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η Ενημέρωση οφείλει να υπηρετήσει το ρόλο της ως «τέταρτη εξουσία»», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, υπογράμμισε πως «χρειάζεται, με άλλα λόγια, να ορθώσουμε όλοι μαζί μέτωπο απέναντι στο ψέμα και στον ανορθολογισμό. Σε επίπεδο Πολιτείας, να καλλιεργηθεί η αντιπαλότητα μέσω επιχειρημάτων αντί της εχθρότητας μέσω συνθημάτων. Αλλά και στο επίπεδο της κοινωνίας, να επικρατήσει ο ώριμος προβληματισμός και κυρίως η κριτική σκέψη. Να τεθούν στο περιθώριο τα κατασκευασμένα γεγονότα. Και σε αυτό, καθοριστική θα είναι η στάση των ΜΜΕ. Γι’ αυτό και θα περιμένω με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της σημερινής συζήτησης, για την οποία συγχαίρω και πάλι τον ΑΝΤ1».





