Πολιτική

“Fake News” Forum του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση

Εξόχως ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις των ομιλητών για το άκρως επίκαιρο και με πολλές προεκτάσεις θέμα του διαδικτυακού συνεδρίου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, έχοντας ως πυξίδα την αξιόπιστη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, πραγματοποιεί διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Fake News».