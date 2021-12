Πολιτική

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Κουτρομάνος: Η κατασκευασμένη είδηση αποτελεί μια μορφή αισχρής εξουσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΣΡ Αθανάσιος Κουτρομάνος, στο forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

Επίκαιρη η συζήτηση για διασπορά παραποιημένων ειδήσεων, λόγω της ιστορικής συγκυρίας, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΕΣΡ Αθανάσιος Κουτρομάνος, το forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News, δίνοντας συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Όπως είπε "αν η είδηση είναι μια μορφή εξουσίας, η κατασκευασμένη είδηση αποτελεί μια μορφή αισχρής εξουσίας. Το βασικό ερώτημα που τίθεται σχετικώς είναι: "Ποια σχέση μπορούν να έχουν τα μέσα ενημέρωσης και οι λειτουργοί της ενημέρωσης με αυτή την αισχρότητα και ειδικότερα μπορεί ένα μέσο και ένας λειτουργός να μετέχουν της αισχρότητας και να συνεχίζουν να ονομάζονται και να θεωρούνται φορείς ενημέρωσης;"

"Θεωρώ προφανές ότι ετυμολογικά και τυπικώς λογικά η ψευδής είδηση δεν είναι είδηση. Είναι ένα κατασκεύασμα που φορά το ένδυμα και παίρνει την τυπική μορφή ή με πιο επίκαιρούς όρους, που φορά την μάσκα της είδησης και απευθύνονται σε μυαλά που περιμένουν από καιρό να πιστέψουν οτιδήποτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους", σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κουτρομάνος.