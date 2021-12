Πολιτική

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Ian Bremmer: Κίνδυνος στην αντοχή της ισχυρής Δημοκρατίας

Το μύνημα του Προέδρου της Eurasia Group - GZERO Media στο forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.



Για την έκταση των fake news στα διεθνή μέσα, αν υπάρχει κάποια αξιόπιστη μέθοδος για να τα ελέγξουμε και πώς μπορούν οι δημοσιογράφοι να αμυνθούν και να αποφύγουν τις παγίδες μίλησε στον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Νικόλα Βαφειάδη ο Πρόεδρος Eurasia Group - GZERO MediaIan Bremmer, στο πλαίσιο του forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

Αναλυτικά:

Νικόλας Βαφειάδης: Ποια είναι η έκταση των fake news σήμερα στα διεθνή μέσα κ. Μπρέμερ και υπάρχει κάποια αξιόπιστη μέθοδος για να τα ελέγξουμε;

Ian Bremmer: Γίνεται όλο και πιο δύσκολο καθημερινά. Το είδαμε με τις αμερικανικές εκλογές και τους πιο πολλούς υποστηρικτές του Τραμπ να λένε ότι νομίζουν πως οι εκλογές εκλάπησαν, το βλέπουμε με την πανδημία και τόσο πολλά fake news και παραπληροφόρηση να υπονομεύουν τις βασικές αρχές της Επιστήμης, κάνοντας πολύ δύσκολο το να δοθεί απάντηση. Εννοώ ότι ασφαλώς υπάρχουν κάποια απολυταρχικά κράτη, που αποφάσισαν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους...

Νικόλας Βαφειάδης: Αυτό είναι ακριβώς που ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιος είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων, κυβερνητικών οντοτήτων, ή κάποιες φορές σκιώδη πρόσωπα συνδεδεμένα με κυβερνήσεις στην παραγωγή των fake news, διότι κάποιες φορές έχουμε την αίσθηση ότι πρόκειται για ολόκληρη βιομηχανία.

Ian Bremmer: Είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Κι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι με έναν σχετικά μικρό αριθμό ατόμων, η δυνατότητά σου να κυριαρχήσεις στους θαλάμους με την ηχώ του πολιτικού εξτρεμισμού και να πάρεις περισσότερο χρόνο, περισσότερα κλικ και περισσότερα δεδομένα για τις πολιτικές σου ιδέες, έχει γίνει ένας πολύ τοξικός κυρίαρχος παράγοντας πολιτικής υποστήριξης στην ακροδεξιά και την ακροαριστερά, σε δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημα που γίνεται διαρκώς όλο και πιο μεγαλύτερο σε μια μικρή χρονική περίοδο.

Νικόλας Βαφειάδης: Πώς μπορούν οι δημοσιογράφοι να αμυνθούν και να αποφύγουν τις παγίδες, που στήνουν όλοι αυτοί οι κατασκευαστές fake news;

Ian Bremmer: O καλύτερος τρόπος να το κάνεις είναι να μην παίζεις το παιχνίδι. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις είναι να μην τρως το δόλωμα του εύκολου τίτλου, να μην καλύπτεις τα άτομα που προσπαθούσαν να αιχμαλωτίσουν όλη σου την προσοχή και αντίθετα να επικεντρωθείς σε πραγματικό περιεχόμενο. Κι επίσης να μείνεις προσηλωμένος στον τομέα σου και να μιλάς για θέματα, όπου έχεις όντως εξειδίκευση. Ακόμη κι αν λες κάτι που δεν είναι δημοφιλές, τα διαπιστευτήριά σου είναι από μόνα τους αδιαμφισβήτητα. Όταν έχεις προσωπικότητες στα κοινωνικά δίκτυα, που απλώς κυνηγούν τις τελευταίες τάσεις, προκειμένου να κερδίσουν περισσότερα γουρλωμένα μάτια για την οπτική τους, αυτό παίζει στο γήπεδο των τρολς, των μποτς και του εξτρεμισμού.

Νικόλας Βαφειάδης: Ποιος είναι ο ρόλος οργανωμένων κοινωνικών ομάδων, αναφερθήκατε στην ακροδεξιά, όπως το Tea Party επί παραδείγματι, στην παραγωγή, την ενίσχυση και τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας και fake news;

Ian Bremmer: Γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ενισχύσουν τη δημοτικότητά τους. Ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ τελειοποίησε αυτήν την τέχνη. Είναι ένας εξαιρετικός μάστορας του μέσου, στη διαφήμιση της μπράντας του. Και πολλοί μέσα στο κόμμα του αναγνωρίζουν τώρα ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσουν κι αυτοί την μπράντα τους. Ο Τζέι Ντι Βανς για παράδειγμα, ο πρώην συγγραφέας της "Ελεγείας των Ορεσίβιων" που κατέβηκε υποψήφιος για τη Γερουσία στο Οχάιο, άνθρωποι σαν τον Μάικ Πομπέο, ασφαλώς η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Υπάρχουν επίσης κι αυτοί στην αριστερά που κάνουν ανάλογα πράγματα όχι με τόση πολλή παραπληροφόρηση και fake news, αλλά αντιλαμβάνονται ότι οι πιο ακραίες θέσεις με flashy mimes, γίνονται βάιραλ πολύ πιο γρήγορα, από το να υποστηρίζεις μια θέση επί της ουσίας.

Νικόλας Βαφειάδης: Πόσο έχουν συμβάλει οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων στη διάδοση όλων αυτών των θεωριών συνωμοσίας και των fake news;

Ian Bremmer: Είναι ο πρωταρχικός λόγος για αυτό. Κι αυτοί οι αλγόριθμοι δεν έχουν σκοπό να καταστρέψουν τη δημοκρατία. Έχουν ουσιαστικά στόχο, το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών κοινωνικών δικτύων να είναι επιτυχημένο. Απλώς συμβαίνει οι αλγόριθμοι που είναι πιο αποτελεσματικοί στο να εξασφαλίζουν ότι ο κόσμος ξοδεύει όσο το δυνατόν πιο πολύ χρόνο, δίνοντας τα δεδομένα τους σε αυτές τις εταιρείες, συμβαίνει επίσης να ισχυροποιούν πάρα πολλούς προμηθευτές πολιτικού εξτρεμισμού και fake news. Στην ουσία δημιουργούμε έθνη πάρα πολύ ανήσυχων ανθρώπων.

Νικόλας Βαφειάδης: Ποιος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος των fake news, ειδικά σε εποχές που αντιμετωπίζουμε με τεράστιες προκλήσεις, όπως η πανδημία, που επισημάνατε νωρίτερα;

Ian Bremmer: Δημιουργεί τεράστια ανησυχία. Υπονομεύει την επιστήμη. Υπονομεύει πρόσωπα κύρους. Απονομιμοποιεί τους πολιτικούς θεσμούς. Ξεχειλώνει τον ιστό της κοινωνίας των πολιτών. Είναι αληθινά ένας κίνδυνος στην αντοχή της ισχυρής δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Θα σας πω με την ευκαιρία ότι δεν είναι σε κάθε θέμα. Στο κλίμα, για το οποίο γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες πλέον, οι περισσότερες χώρες στον κόσμο αποδέχονται ότι έχουμε 1,2 βαθμούς παγκόσμιας υπερθέρμανσης κι ότι οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Πριν από πέντε χρόνια, υπήρχε ακόμη αρνητισμός για το κλίμα. Σήμερα η επιστήμη έχει σε μεγάλο βαθμό νικήσει. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Κι οφείλεται κατά ένα μέρος στο ότι οι νέοι το καταλαβαίνουν όντως και επίσης επειδή ακούγεται για πολύ χρόνο. Και τα fake news έχασαν. Αλλά στα περισσότερα πεδία, όπου πολεμάμε τα fake news, χάνουμε εμείς.

Νικόλας Βαφειάδης: Πώς πρέπει να πορευθούμε από εδώ κι εμπρός; Τι πρέπει να κάνουμε για να καθαρίσουμε τον τεράστιο χώρο του διαδικτύου από όλες αυτές τις θεωρίες και όλα αυτά τα fake news;

Ian Bremmer: Κοιτάξτε. Νομίζω ότι ξεκάθαρα χρειαζόμαστε και στο ρυθμιστικό μέτωπο μερικούς κανόνες που θα κάνουν πιο δύσκολο το να πετύχουν τα μποτς. Για παράδειγμα πιστεύω ότι αν μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε τον κάθε λογαριασμό και να διαπιστώσουμε ότι επρόκειτο για ένα πραγματικό πρόσωπο, όπως έχουμε στο Linkedin, σε αντίθεση με το τουίτερ και το Facebook, θα είχαμε λιγότερη δράση από τα τρολ και την παραπληροφόρηση. Το άλλο που χρειαζόμαστε είναι μια παγκόσμια κοινότητα που θα κάνει μια Σύνοδο, που θα είναι διοργάνωση που θα επιβάλει τη δράση. Κάθε χρόνο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής της COP για το κλίμα και αναγκάζει τις κυβερνήσεις και τους ακτιβιστές και τους επιστήμονες και επιχειρήσεις και τράπεζες. Όλοι βρίσκονται μαζί και προχωρούν μπροστά με μια εποικοδομητική ατζέντα προς την ανανεώσιμη ενέργεια, προς τη διάσωση του πλανήτη μας. Δεν το κάνουμε ακόμη με την τεχνολογία και την παραπληροφόρηση, αλλά θα έπρεπε. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να ηγηθούν.

Νικόλας Βαφειάδης: Κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη μεταξύ Μπάιντεν και Πούτιν, το ζήτημα ανέκυψε. Πιστεύετε ότι οι πολιτικοί ηγέτες μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους σε αυτό;

Ian Bremmer: Θα παίξουν έναν ρόλο σε αυτό. Είναι ασφαλώς αλήθεια πως όταν ο Μπάιντεν στη Γενεύη, στη συνάντηση κορυφής του Ιουνίου, που είχε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν, είπε στον Πούτιν ότι κυβερνοεπιθέσεις που ξεκινούν από τη Ρωσία, εναντίον αμερικανικών κρίσιμων υποδομών είναι κόκκινη γραμμή, και θα υπήρχαν σοβαρές συνέπειες αν η Ρωσία εξακολουθούσε να το επιτρέπει αυτό, ο Πούτιν και το Κρεμλίνο όντως ανέλαβαν δράση. Νομίζω επομένως ότι δεν είναι άνευ σημασίας το να λαμβάνουν οι πολιτικοί ηγέτες ισχυρές θέσεις για αυτά τα θέματα. Αλλά δεν θα είναι αρκετό και δεν θα αποδώσει από μόνο του.

Νικόλας Βαφειάδης: Ίαν Μπρέμερ σε ευχαριστώ πολύ.

Ian Bremmer: Ευχαρίστησή μου.

