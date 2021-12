Πολιτική

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 – Πιερρακάκης: Οι αλγόριθμοι μπορεί να διαβρώσουν τις εξελίξεις

Η τοποθέτηση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όμιλοι σαν τον ΑΝΤΕΝΝΑ αναδεικνύουν τέτοια θέματα για τις ψευδείς ειδήσεις», εκτίμησε εισαγωγικά ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και Διακυβέρνησης.

«Δεν είναι θεμιτό να αμφισβητείς τα δεδομένα όταν είναι εκεί, τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα στατιστικά δεδομένα, όταν είναι εκεί», επεσήμανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο forum που διοργανώνει ο ΑΝΤ1 για τα fake news, μιλώντας μετά τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν και το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού.

«Γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Στις μεγάλες πλατφόρμες υπάρχει «παρέμβαση» στο κομμάτι τις ρύθμισης. Υπάρχουν κομμάτια όπως ο αντισημιτισμός ή οι αντιδράσεις για τα εμβόλια ή η συζήτηση στην Γαλλία για την σύζυγο του Μακρόν, όπου μπορεί να επηρεαστεί ο κόσμος και να πάρει περισσότερα κλικ με μια ψευδή είδηση κάποιος. Αυτές οι ειδήσεις και οι αλγόριθμοι μπορούν να διαβρώσουν τις εξελίξεις, πχ σε προεκλογικές περιόδους».

«Πλέον βλέπουμε όλο και περισσότερο να καλούνται οι ιδιοκτησίες να αυτορυθμιστούν οι πλατφόρμες και να συνεργαστούν με τις Αρχές. Στόχος είναι τα προφανή, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε από την μέση για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον πυρήνα του πολιτεύματος».

«Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης του κόσμου για να καταλάβει ποιο λινκ πρέπει να πατήσει και ποιο όχι, ποιο μέσο πρέπει να εμπιστευθεί, ποια είδηση είναι αληθής. Χρειάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και η σύμπραξη των πολιτών για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο».

«Πλέον δεν θα υπάρχει μια ψευδής είδηση, αλλά θα υπάρχει και ένα ψευδές βίντεο από εμένα και αυτό, θα απαιτεί και χρόνο για να διαπιστωθεί εάν είναι αληθές ή όχι και αν είναι κοντά σε εκλογικές βραδιές μπορεί να επηρεάσει και το αποτέλεσμα, πριν υπάρξει αποσαφήνιση αν είναι ψευδές ή όχι. Πρέπει να έχουμε και τεχνολογικά τις δυνατότητες να αντιπαρατεθούμε απέναντι στο ψέμα».

«Το φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί με: Ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως πάει να το κάνει σωστά η ΕΕ Αυτορρύθμιση, όπως πάει να το κάνει η ΕΣΗΕΑ και άλλοι φορείς. Εκπαίδευση, που έχει να κάνει και με τους μαθητές και με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.Συνεργασία με τις πλατφόρμες, για να αντιμετωπίζονται καλύτερα και αμεσότερα τα προβλήματα», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

