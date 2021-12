Οικονομία

Ολυμπία Οδός - Διόδια: Αλλάζουν οι τιμές από την Πρωτοχρονιά

Δείτε τις νέες – αυξημένες – τιμές που θα τεθούν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου 2021 προς Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022 αναπροσαρμόζονται τα διόδια βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές στον παρακάτω πίνακα:

Σημειώνεται ότι για τους συνδρομητές ΟΛΥΜΠΙΑ PASS των οχημάτων κατηγορίας 2, 3 και 4, οι επιστροφές από το χιλιομετρικό σύστημα Hybrid, με το οποίο οι οδηγοί πληρώνουν ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει, διαμορφώνονται αντίστοιχα.

Η Ολυμπία Οδός «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με γνώμονα την ασφάλεια, την ταχύτητα και την άνεση, στοχεύοντας στην ενεργή επιλογή του αυτοκινητόδρομου σε κάθε μετακίνηση και τη σταθερή προτίμηση των οδηγών».

