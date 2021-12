Πολιτική

“Fake news” Forum ANT1 - Παναγιώτου: κάθε πολίτης είναι κρίκος της αντιμετώπισης τους

Όσα είπε ο καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας στο forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Δεν είναι διαχρονικά τα fake news, δεν υπήρχαν παλαιότερα, ξεκίνησαν με το σύνθημα “αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι”», δήλωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Παναγιώτου, στο forum που διοργανώνει ο ΑΝΤ1 για τα fake news.

Ο καθηγητής του ΑΠΘ, που συμμετείχε στο πάνελ με τον Στρατή Λιαρέλλη, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και την Άρια Αγάτσα , τόνισε πως, «πάνω από το 50-60% των πολιτών είναι αντιμέτωποι με τα fake news. Εδώ υπάρχει και η ευθύνη του πολίτη, που λέει ότι είναι αντιμέτωπος με τα fake news αλλά δεν τα καταγγέλλει, τα αφήνει να υπάρχουν ή συχνά και εν γνώσει του τα αναπαράγει. Αυτό εξυπηρετεί και τα λεγόμενα κομματικά τρολ.

Υπάρχουν χώροι στις πλατφόρμες τις ίδιες για να υπάρξει καταγγελία των fake news. Όμως, ο βασικός κρίκος είμαστε εμείς για την αντιμετώπιση των fake news, ο καθένας από εμάς».

Και συμπλήρωσε πως «υπάρχει πλεόνασμα τεχνικής εκπαίδευσης ως προς την χρήση του διαδικτύου, όμως ο χρήστης έρχεται αντιμέτωπος με έναν ωκεανό πληροφορίων και στοιχείων και εκεί είναι η ευθύνη της Πολιτείας να εκπαιδεύσει τους πολίτες»

Και σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου, ο Ν.Παναγιώτου εκτίμησε πως θα μπορούσαν να είναι:

«Εκπαίδευση των πολιτών, κυρίως ηλικίας άνω των 60 ετών. Πλαίσιο λογοδοσίας, όπως γίνεται με την ένταξη των δημοσιογράφων των site στην ΕΣΗΕΑ. Προγράμματα της πολιτείας για τον έλεγχο της αλήθειας, Ενίσχυση της αξιοπιστίας των ΜΜΕ με το αναζητήσουν από τις μεγάλες πλατφόρμες πνευματικά δικαιώματα, Πρόγραμμα για ενίσχυση της ανάγνωσης εφημερίδων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

