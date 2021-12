Αθλητικά

Κορονοϊός – Euroleague: Αναβολή αγώνα λόγω συρροής κρουσμάτων

Δείτε ποια ομάδα χτύπησε ο κορονοϊός. Πολλά κρούσματα και σε καραντίνα όλοι οι υπόλοιποι.

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε σήμερα την προσωρινή διακοπή των προπονήσεων μετά τον εντοπισμό έξι κρουσμάτων κορονοϊού. Ως εκ τούτου, η αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις για την 17η αγωνιστική της Euroleague, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο (22/12), αναβλήθηκε.

Η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας ανέφερε τα εξής:

Σε σχέση με την ταχεία ανάπτυξη επιδημίας Covid-19 που περιλαμβάνει έξι μέλη της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση της έντονης αύξησης των λοιμώξεων και την πιθανή κυκλοφορία για πιο μεταδοτικές παραλλαγές, διατάσσεται η αναστολή των αθλητικών δραστηριοτήτων και η κατ' οίκον καραντίνα για τα μέλη της ομάδας. Η αθλητική δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί στις 27 Δεκεμβρίου, μετά τη διενέργεια αρνητικού τεστ αντιγόνου τρίτης γενιάς και ταυτόχρονου μοριακού ελέγχου.

