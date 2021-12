Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Κορονοϊός, τιμωρίες και τραυματισμοί, την άφησαν… μισή

«Πονοκέφαλος» για τον Αντσελότι οι απουσίες, μετά και το στραβοπάτημα με την ουραγό Κάντιθ.

Προβληματισμένος από τις πολλές απουσίες της Ρεάλ εμφανίστηκε ο Κάρλο Αντσελότι, ενόψει της αυριανής (22/12) πρόωρης αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές».

Μετά το απροσδόκητο «στραβοπάτημα» της Κυριακής (19/12) με την Κάντιθ στο «Μπερναμπέου», οι Μαδριλένοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες ώστε να διατηρήσουν το προβάδισμα που έχουν στην κορυφή της La Liga έναντι της Σεβίλλης.

Όμως, ενόψει της επίσκεψης σε μία παραδοσιακά αφιλόξενη έδρα, ο Ιταλός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει τους Μόντριτς, Ροντρίγκο, Ασένσιο, Μπέιλ, Μαρσέλο, Ισκο και Λούνιν, που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό, ενώ παράλληλα θα λείψουν ο τραυματίας Καρβαχάλ και ο τιμωρημένος Κασεμίρο.

«Η αλήθεια είναι ότι μας λείπουν πολλοί παίκτες και ίσως πρέπει να σκεφτούμε μία αλλαγή συστήματος. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι...», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Αντσελότι, εξηγώντας ότι τον προβληματίζει ιδιαίτερα η έλλειψη παίκτη που να μπορεί να καλύψει όλη τη δεξιά πλευρά στο 4-3-3. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να με κάνει να αλλάξω (σ.σ. το σύστημα) σε 4-4-2, τόνισε ο τεχνικός της Ρεάλ.

