Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Φαρμακείο "δήλωσε" 2.198 αρνητικά rapid test που δεν έγιναν ποτέ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ήταν οι δικαιολογίες του ιδιοκτήτη





Κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε συνεργασία με Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ διενήργησαν, κατόπιν καταγγελίας, στις 21.10.2021 έλεγχο σε ιδιωτικό φαρμακείο με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό SARS CoV-2/COVID-19.

Έμφαση δόθηκε στη νομιμότητα της διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης με δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου του ιού SARS CoV-2 (rapid test) και στην καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης (θετικού/αρνητικού) αποτελέσματος μέσω της σελίδας www.gov.gr.

Μεθοδολογία ελέγχου:

Δεδομένου ότι για τον αριθμό των καταχωρίσεων rapid test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, η επιχείρηση οφείλει να αποδεικνύει προμήθεια ανάλογου αριθμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων διενέργειας rapid test, το κλιμάκιο ελέγχου προέβη στις ακόλουθες ελεγκτικές ενέργειες:

• Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο φαρμακείο, επισκοπήθηκε η διενέργεια rapid test, καταγράφηκε η φυσική αποθήκη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα rapid test, και παραλήφθηκαν για το ελεγχόμενο διάστημα τα φορολογικά παραστατικά προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων rapid test και τα δελτία ημερήσιας κίνησης Ζ της φορολογικής ταμειακής μηχανής (Φ.Τ.Μ.). Επιπλέον συντάχθηκε έκθεση εξέτασης-κατάθεσης του υπεύθυνου φαρμακοποιού.

• Από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), παρελήφθησαν, καταστάσεις με τις καταχωρίσεις των αποτελεσμάτων των rapid test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, που έγιναν από το φαρμακείο, για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα

• Παρελήφθησαν από τις προμηθεύτριες εταιρείες δεδομένα φορολογικών παραστατικών σχετικά με την διακίνηση από αυτές των rapid test αντιγόνου COVID-19, προς το συγκεκριμένο φαρμακείο, προκειμένου να γίνει διασταύρωση στοιχείων.

Διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο:

• Από το σύνολο των καταχωρίσεων rapid test του φαρμακείου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, κατά το ελεγχόμενο διάστημα, προέκυψαν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (2.198) καταχωρίσεις, για τις οποίες δεν αποδείχτηκε η προμήθεια του αντίστοιχου αριθμού rapid test.

• Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου, προκειμένου να δικαιολογήσει τον μεγαλύτερο αριθμό καταχωρισθέντων rapid test, προσκόμισε εκ των υστέρων τιμολόγιο αγοράς rapid test με εμπορική ονομασία, η οποία δεν εμφανίζεται στο σύνολο των αγορών της φερόμενης ως προμηθεύτριας εταιρείας για την επίμαχη περίοδο.

Προκύπτει δε και σχετική αλλοίωση συγκεκριμένων φορολογικών στοιχείων.

Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) για έλεγχο φορολογικών παραβάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Κυριακού: Πρωτεύον καθήκον η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Ian Bremmer: Κίνδυνος στην αντοχή της ισχυρής Δημοκρατίας

Κορονοϊός: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές