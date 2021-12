Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: Eπίθεση με πέτρες σε περιπολικό

Δεν έγινε κάποια προσαγωγή από την Αστυνομία



Άγνωστοι επιτέθηκαν με πέτρες σε περιπολικό, το απόγευμα, στο ύψος της ΑΣΟΕΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 16:30, περίπου 15 με 20 άτομα άρχισαν ξαφνικά να πετούν πέτρες στο περιπολικό, χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστεί κάποιος αστυνομικός. Αμέσως μετά οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Έως αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή από την Αστυνομία.

