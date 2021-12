Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης: η μετάλλαξη Όμικρον θα φέρει lockdown, αν συνεχιστεί η διασπορά

Τι ανέφερε για τα επιδημιολογικά δεδομένα και ποια η εκτίμησή του για την πορεία της πανδημίας

Για την πορεία της πανδημίας στη χώρα και την επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Συγκεκριμένα ανέφερε "Θεωρώ ότι θα είναι υποχρεωτική κίνηση το lockdown".

Επεσήμανε ότι "στην τρίτη δόση κάποιος είναι σχεδόν πλήρως προφυλαγμένος", εκφράζοντας την ανησυχία του για τους εμβολιασμένους με δύο δόσεις και τους νοσήσαντες, λόγω της σταδιακής επικράτησης της μετάλλαξης Όμικρον.

Για την πορεία της πανδημίας εξέφρασε την ανησυχία του, λέγοντας πως "τα σημερινά κρούσματα επιβεβαιώνουν αυτό που βλέπουμε μέρες, δηλαδή την επιβράδυνση της πτωτικής πορείας της πανδημίας."

Ακόμη, σημέιωσε πως "συμφωνώ με το Σωτήρη Τσιόδρα που ανέφερε ότι ζούμε το υποδόριο κύμα της Όμικρον".

Ο κ. Σαρηγιάννης δεν παρέλειψε να τονίσει πως "παρατηρείται εκθετική αύξηση σε πολλές περιοχές", προβλέποντας πως "το πολύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει επικρατήσει η μετάλλαξη Όμικρον", ενώ ανέφερε πως "στις 16 του μήνα τα κρούσματα θα είναι 6.000".

Όσον αφορά τη νόσηση από τη νέα μετάλλαξ, ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε πως "δεν αποδεικνύεται ότι κανείς νοσεί ελαφρύτερα, με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία".

Αν η διασπορά, όπως είπε, συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς "δεν θα είναι επιλογή το lockdown, θα μας το επιβάλλει η μετάλλαξη όμικρον".

"Χρειάζονται άμεσα αυστηρά μέτρα", τόνισε αρκετές φορές ο Καθηγητής του ΑΠΘ.

