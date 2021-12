Πολιτισμός

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Πλειός: Δεν θα δοθεί λύση αν “τιμωρήσουμε” το διαδίκτυο

Ποιος είναι ο τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα fake news και ποιος είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων.



«Υπάρχει διαχωρισμός στις παραποιημένες ειδήσεις και τα fake news. Παράγονται εύκολα οι ψευδείς ειδήσεις λόγω του διαδικτύου, αλλά είναι λάθος να πιστεύουμε ότι αν τιμωρήσουμε το διαδίκτυο θα δοθεί λύση, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος να περιοριστούν τα ατομικά δικαιώματα», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και μέλος του ΕΣΡ Γιώργος Πλειός, στην συζήτηση στην οποία συμμετείχαν επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ο Πρόεδρους του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης και ο Πρόεδρος Cyber Security International Institute Μανώλης Σφακιανάκης, στο πλαίσιο του forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

«Πολλές από τις παραποιημένες ειδήσεις που παίρνουν οι δημοσιογράφοι τις παίρνουν από τις πηγές τους. Φταίει και ο «αγώνας για τα κλικ» και η εμπορευματοποίηση του διαδικτύου. Είναι αδύνατον να αποφύγεις τις παραποιημένες ειδήσεις, όπως είναι αδύνατον να πέσεις στην θάλασσα και να μην βραχείς», σημείωσε ο κ.Πλειός και πρόσθεσε ότι «τα fake news γίνονται πιστευτά γιατί είναι σύμφωνα με τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μας».

Όπως είπε «για να αντιμετωπιστούν τα fake news οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν έρευνα και να μην δέχονται ότι λένε οι πηγές τους. Πρέπει να ρωτούν όλες τις απόψεις. Δεν έκαναν αυτό όλα τα ΜΜΕ. Ξέρετε τι έκαναν πολλά μέσα; Έβγαζαν έναν επιστήμονα με ένα μοντέλο. Γιατί έγινε αυτό; Δεν συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ο ένας έχει επιστημονικές γνώσεις και ο άλλος έχει γνώμη. Επίσης, τα ΜΜΕ ανέδειξαν τα λίγα κρούσματα με παρενέργειες από το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Γιατί τα μεγέθυναν; Για την τηλεθέαση το έκαναν».

«Για την αντιμετώπιση των fake news χρειάζεται η επαλήθευση των ειδήσεων, αλλά ακόμη και τότε, ακόμη και αν το μάθουν όλοι, αυτοί που θα το μάθουν, θα συνεχίσουν να πιστεύουν την ψευδή είδηση. Συχνά το ψέμα του ενός είναι η αλήθεια του άλλου πχ. όταν ο ιερέας λέει πως ένας σταυρός γιατρεύει τον κορονοϊό, προφανώς για μας είναι ψέμα, αλλά για κάποιους άλλους είναι η αλήθεια τους», ανέφερε ακόμα ο κ. Πλειός.?

Παράλληλα, σημείωσε ότι «στην πανδημία αναμετρώνται από την μια ο σκοταδισμός και από την άλλη η επιστήμη και στο μέτωπο του σκοταδισμού είναι άνθρωποι από πολλά διαφορετικά πεδία, που όμως είμαι αισιόδοξος ότι διαρκώς μειώνονται και μπορούν να μειωθούν ακόμη παραπέρα το προσεχές διάστημα».?

