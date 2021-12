Τεχνολογία - Επιστήμη

“Fake News” Forum ANT1 – Σφακιανάκης: δεν υπάρχει κουλτούρα στο διαδίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής Cyber Security International Institute στο forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Δεν υπάρχει κουλτούρα στο διαδίκτυο. Ο Έλληνας χρήστης του διαδικτύου ό,τι διαβάζει το θεωρεί ότι είναι αλήθεια, ότι είναι είδηση», εκτίμησε ο Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος του Cyber Security International Institute (CSI) μιλώντας στο forum που διοργανώνει ο ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν θα υπήρχε τόσο έντονο το πρόβλημα. Με πήρε τώρα πολίτης από το Ρέθυμνο που είδε μια ανάρτηση ότι ο τάδε επιχειρηματίας πλούτισε επενδύοντας κάπου και μόνο από αυτό πήγε και έδωσε 230.000 ευρώ και δεν ξέρει τώρα που βρίσκονται», έδωσε χαρακτηριστικό παράδειγμα, μιλώντας στο πάνελ σχετικά με την πανδημία και την παραπληροφόρηση, μαζί με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ και τον καθηγητή του ΕΚΠΑ και μέλος του ΕΣΡ, Γιώργο Πλειό.

«Βλέπουμε ανεξέλεγκτα πράγματα στο διαδίκτυο καθημερινά και σε ό,τι αφορά την πανδημία. Η Κυβέρνηση είχε αντανακλαστικά, έχει αλλάξει η νομοθεσία, υπάρχουν τα εργαλεία, αυτό που πρέπει είναι να αλλάξει η κουλτούρα των πολιτών», σημείωσε ο Μανώλης Σφακιανάκης, εκτιμώντας ότι, «ο κόσμος θα πρέπει να αποκτήσει κουλτούρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι μας τι γίνεται, να μάθουν ότι το διαδίκτυο φιλοξενεί όλους τους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους είναι κάποιοι επιτήδειοι που θέλουν να μας εξαπατήσουν.

Μια κυρία μου είπε ότι το διαδίκτυο το γράφει ο Θεός. Όταν πιστεύει ο απλός άνθρωπος σε ένα απομακρυσμένο χωριό πως μια ανώτερη δύναμη γράφει ό,τι είναι μέσα στο διαδίκτυο και όλα είναι αλήθεια, υπάρχει πρόβλημα».

«Έχω δει ανθρώπους που είναι στην ομάδα μου, που ήταν ακραίοι αντιεμβολιαστές και με επιχειρήματα και ορθή συζήτηση, όχι από τραμπουκισμούς ή με την νομοθεσία, πείστηκαν και πλέον είναι υπέρ του εμβολίου», κατέληξε ο Πρόεδρος Cyber Security International Institute (CSI).

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Κυριακού: Πρωτεύον καθήκον η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Πέτρος Φιλιππίδης: ορίστηκαν η δίκη και οι κατηγορίες

Κορονοϊός: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές