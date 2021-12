Κοινωνία

Εθνική Αθηνών – Λαμίας: “έμφραγμα” από ανατροπή νταλίκας

Ανατροπή νταλίκας ανετράπη στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Μετ’εμποδίων διεξάγεται η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, αφού ανετράπη νταλίκα στην έξοδο της Αυλώνας.

Βάσει της ανακοίνωσης της Τροχαίας, παρατηρείται δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα, στο ύψος του 54ου χλμ.

Τα αίτια της ανατροπής δεν έχουν γίνει γνωστά, ούτε η κατάσταση της υγείας του οδηγού της.

