Βύρωνας: τραγωδία από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Οι γείτονες επενέβησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Ένας άνδρας 47 ετών έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο διαμέρισμά του.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε οικία επί της Λεωφόρου Κύπρου 87, στο Βύρωνα.

Η φωτιά ξέσπασε στο χώρο της κουζίνας στις 17:15 το απόγευμα και ο άνδρας έφερε εγκαύματα στο σώμα. Τη φωτιά έσβησαν γείτονες του θύματος που εντόπισαν τους καπνούς.

Για το περιστατικό, διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε σε διαμέρισμα με εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, επί της Λεωφόρου Κύπρου στον Βύρωνα Αττικής, όταν ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

Πηγή: vironas.gr

