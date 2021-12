Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - Νέα Ηρακλείτσα: ηλεκτρονική δημοπρασία για παραθαλάσσια ακίνητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά 103,3% αυξημένη σε σχέση με την τιμή εκκίνησης η τελική προσφορά. Ποιος αναδείχθηκε πλειοδότης.

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική δημοπρασία (e-Auction IX) για την αξιοποίηση του παραθαλάσσιου ακινήτου στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστοτόπου www.e-publicrealestate.gr, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).

Η ηλεκτρονική δημοπρασία που διενεργήθηκε σήμερα δημιούργησε, όπως αναφέρει, ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον προσφορών και διαφάνειας, με την τελική προσφορά να είναι κατά 103,3% αυξημένη σε σχέση με την τιμή εκκίνησης, η οποία είχε διαμορφωθεί στα 9,1 εκατ. ευρώ. Πλειοδότης αναδείχθηκε ο Καναδοϊρανός επιχειρηματίας και μεγαλομέτοχος του ΑΟΚ, Άλεξ Χαντιτάτζι, με το τίμημα να διαμορφώνεται στα 18,5 εκατ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να συγκληθεί το επόμενο διάστημα για την επικύρωση του αποτελέσματος του e-Auction ΙΧ.

Το ακίνητο στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας αποτελείται από δύο όμορα παραθαλάσσια οικόπεδα, συνολικής επιφάνειας 149,733 στρεμμάτων. Χωροθετημένο στον απαράμιλλης ομορφιάς κόλπο του Παλαιού, είναι επίπεδο, έχει αμμώδες παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μ. και διαθέτει απεριόριστη θέα στον κόλπο της Καβάλας και στα ανατολικά παράλια της νήσου Θάσου.

Το ακίνητο έχει άμεση πρόσβαση στην Εγνατία Οδό, την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, ενώ ο παραλιακός δρόμος που συνδέει τη Νέα Ηρακλείτσα με την πόλη της Καβάλας διέρχεται από το δυτικό της όριο. Η απόστασή του από την Καβάλα είναι 14 χλμ., από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας 45 χλμ. και από τη Θεσσαλονίκη 140 χλμ. Τα πλησιέστερα λιμάνια είναι η Καβάλα και η Νέα Πέραμος (2,5 χλμ.).

Η Νέα Ηρακλείτσα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός που συνδυάζει χρήσεις τουρισμού και αναψυχής. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αποτελεί περιοχή παραθεριστικής κατοικίας, πόλο έλξης τουριστών από την Βόρεια Ελλάδα, τις χώρες της Βαλκανικής και την Ευρώπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: 26χρονη λεχώνα πέθανε από ανακοπή καρδιάς

“The 2Night Show”: ο Γαρδέλης, ο Αρναούτογλου και ο “χαμός στον “αέρα” (βίντεο)

Υπουργικό Συμβούλιο: η αξιολόγηση στο Δημόσιο, ο ΟΑΕΔ και τα ΠΟΠ προϊόντα