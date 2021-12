Life

“The 2Night Show”: ο Γαρδέλης, ο Αρναούτογλου και ο “χαμός στον “αέρα” (βίντεο)

“Με στενοχωρεί γ…ο, θέλω να με σεβαστείς”, είπε ο παρουσιαστής στον καλεσμένο του, πυροδοτώντας την αντίδραση του και την “φιλοσοφική” απάντηση του.

Διαφορετική από την συνηθισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο «The 2night Show» της Τρίτης, καθώς Σταμάτης Γαρδέλης και Γρηγόρης Αρναούτογλου διαφώνησαν για το παρελθόν και τις ταινίες που γύρισε ο ηθοποιός, με την συζήτηση να φουντώνει και να τίθεται ακόμη και ζήτημα σεβασμού του ενός προς τον άλλον.

Η συζήτηση άναψε για τα καλά με τον Γρηγόρη να επιμένει να μιλήσουν για την δεκαετία του ’80 και τις ταινίες του, όπως «Τα Τσακάλια» που έκαναν επιτυχία και στο εξωτερικό, με τον Σταμάτη Γαρδέλη να επιμένει πως δεν υπάρχει λόγος να συζητούν το παρελθόν και να αναφέρεται στην συμμετοχή του στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1 και το νέο του έργο με τίτλο «Αύριο», το οποίο, όπως είπε, εμπνεύστηκε από ένα "ζευγάρι" μέσα στην «Φάρμα».

Σε κάποια στιγμή της αντιπαράθεσης τους, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αντέδρασε, λέγοντας «Γιατί με πηγαίνεις στην “Φάρμα” και με τρέχεις, Σταμάτη μου. Εγώ την “Φάρμα” την παρουσίασα πριν από 20 χρόνια. Θέλω να γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω. Έχεις έναν άνθρωπο που σε αγάπησε πολύ. Εγώ τις ψεύτικες τηλεοπτικές αγάπες τις έχω γραμμένες ξέρεις που. Σε αγαπώ γιατί μεγάλωσα μαζί σου. Μην γνωρίζοντας το παρελθόν, δεν κάνουμε τίποτα στο μέλλον… Με στενοχωρείς, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοείς. Με στενοχωρεί γαμώτο, δεν καταλαβαίνω».

Ο Σταμάτης Γαρδέλης εξήγησε ότι δεν του αρέσει να μιλάει για την εποχή που έκανε ταινίες, αλλά κρατάει ως προίκα από αυτήN τη δεκαετία τα τραγούδια που είπε στις ταινίες αυτές και τα οποία τραγουδάει ως σήμερα. Αν όμως γύριζε πίσω θα ήθελε να αλλάξει τις συνέπειες από κάποιες κακές συνήθειες που είχε και επηρέασαν κάποιους ανθρώπους, όπως είπε.

«Σε έφερα εδώ για συγκεκριμένο λόγο. Σου εξηγώ από την αρχή την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Μην μου γκρεμίζεις το παρελθόν… Γιατί δεν με αφήνεις, θέλω να με σεβαστείς όπως σε σέβομαι…», συνέχισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον Σταμάτη Γαρδέλη να απαντά με τον γνωστό του τρόπο, χρησιμοποιώντας φράσεις από ρόλους του ή φιλοσοφικά κείμενα “τρελαίνοντας” τον παρουσιαστή του «The 2night Show».

Ερωτηθείς αν στα νιάτα του κυνηγούσε γυναίκες, ο Σταμάτης Γαρδέλης τόνισε ότι ήταν «σχεσάκιας» και «θήραμα» και όχι ο «κυνηγός».

Σημείωσε ότι ακόμη οδηγεί μηχανή, λέγοντας όμως ότι την χρησιμοποιεί ως μέσο μετακίνησης και όχι ως προέκταση του ανδρισμού του, όπως ήταν στις ταινίες. Ακόμη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια γυμνή φωτογράφιση στο Playboy που άλλαξε την ζωή του, λέγοντας πως μεν το έκανε διότι ήταν πολλά τα χρήματα που του προσέφεραν, προσθέτοντας ωστόσο πως ήταν κάτι επαναστατικό για την εποχή και επιπλέον άλλαξε την ζωή του, καθώς τότε γνώρισε τη γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του, καθώς εκείνη είχε οργανώσει την φωτογράφιση.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης απήγγειλε κάποια δικά του ποιήματα και στη συνέχεια είχε μια «ποιητική κόντρα» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον οποίο επιδόθηκαν σε απολαυστικούς αυτοσχεδιασμούς.

Τέλος, ο Σταμάτης Γαρδέλης τραγούδησε επιτυχίες του, από τις ταινίες της δεκαετίας του 1980.

