Οικονομία

myAADE - “Τα Αιτήματά μου”: Η πλατφόρμα που “καταργεί” την φυσική παρουσία στις ΔΟΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα σε όλες τις ΔΟΥ της επικράτειας. Επεκτείνεται και η λειτουργία της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου».



Από σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα στο σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, «Τα Αιτήματά μου», στην ουσία καταργούνται τόσο οι φυσικές επισκέψεις στις ΔΟΥ, όσο και η αποστολή email σε αυτές.

Η πλατφόρμα των Αιτημάτων:

Καθοδηγεί τον φορολογούμενο, ώστε να υποβάλει αίτημα για - περισσότερες από 250 διαδικασίες

Περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου

Ενημερώνει με email για την πορεία εξέλιξης του αιτήματος.

Ο φορολογούμενος ή ο εκπρόσωπός του λαμβάνει την απάντηση της υπηρεσίας στην προσωπική του θυρίδα, εντός της πλατφόρμας.

«Τα Ραντεβού μου» σε επιπλέον 27 ΔΟΥ

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ επεκτείνει τη λειτουργία της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου» μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), σε άλλες 27 ΔΟΥ (συνολικά 47).

Στην πλατφόρμα, «Τα Ραντεβού μου», οι φορολογούμενοι και οι εκπρόσωποι τους έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τα ραντεβού για τις υποθέσεις, που τους αφορούν, σε ημέρα και ώρα, όπου είναι διαθέσιμη η σχετική Υπηρεσία. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας προγραμματισμού παρέχεται στον χρήστη ενημέρωση για τις όποιες αλλαγές (πχ ολοκλήρωση, ακύρωση ή επαναπρογραμματισμός ραντεβού), μέσω e-mail ή/και SMS, στα στοιχεία, που δηλώνει κατά την καταχώρηση του ραντεβού.

Αυτές είναι οι 27 ΔΟΥ που προστέθηκαν χθες 21/12 στην πλατφόρμα:

ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΟΥ Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΟΥ ΚΩ ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΟΥ ΧΙΟΥ ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΟΥ Ζ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ