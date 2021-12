Κοινωνία

Φολέγανδρος: Βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες

Ευρεία επιχείρηση διάσωσης τυχόν αγνοούμενων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Φολέγανδρου.



Σε εξέλιξη είναι, από τα ξημερώματα, ευρεία επιχείρηση διάσωσης τυχόν αγνοούμενων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Φολέγανδρου, μετά τη βύθιση πλαστικού σκάφους, στο οποίο επέβαινε άγνωστος αριθμός ανθρώπων. Πλωτό σκάφος του λιμενικού εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή 12 μετανάστες καλά στην υγεία τους να επιβαίνουν σε μικρή βοηθητική λέμβο.

Όλοι τους περισυνελέγησαν από πλήρωμα σκάφους του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στη Σαντορίνη. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, στο πλαστικό σκάφος που επέβαιναν τουλάχιστον 32 άτομα, παρουσίασε μηχανική βλάβη εισροή υδάτων και βυθίστηκε. Σημειώνεται ότι μόνο 2 εκ των 12 διασωθέντων έφεραν σωσίβιο, ενώ το σκάφος τους δεν φαίνεται να διέθετε σωστικό εξοπλισμό. Στη θαλάσσια περιοχή των ερευνών, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, έδωσε εντολή να διατεθεί κάθε πρόσφορο μέσο στην περιοχή για την επιχείρηση.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται από ένα πλωτό ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού και τρία πλωτά, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και ένα της πολεμικής αεροπορίας, αεροσκάφος c-130, πέντε παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικά σκάφη.

