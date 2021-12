Πολιτική

Πέτσας: ο Τσίπρας ζητάει εκλογές για να βγει δεύτερος τώρα κι όχι τρίτος αργότερα

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την μετάλλαξη Όμικρον, τις Εορτές και τα μέτρα μετά την Πρωτοχρονιά, αλλά και για την πίεση στα νοικοκυριά από την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις.

«Από χθες είδαμε μια σταθεροποίηση στα κρούσματα. Δεν συνεχίστηκε η πτώση στον αριθμό τους που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες, καθώς απέδιδαν τα μέτρα που είχαν ληφθεί στην προηγούμενη φάση, πριν όμως από την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον, που φαίνεται πως αρχίζει να οδηγεί σε αύξηση των κρουσμάτων. Γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός είπε πως πρέπει να προσέξουμε για την περίοδο των Εορτών και αμέσως μετά μπορεί να χρειαστεί μια αναπροσαρμογή στα μέτρα, σε δύο επίπεδα, στην τηλεργασία και στον τρόπο που διασκεδάζουμε», είπε ο Στέλιος Πέτσας, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, «το σωστό μήνυμα είναι πως έχουμε μια νέα κατάσταση, η μετάλλαξη Όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική, μπορεί η νόσηση να είναι πιο ήπια, όπως λένε οι ειδικοί, προσωπικά πιστεύω ότι είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας, αλλά σίγουρα τους επόμενους 2-3 μήνες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

Πολλές φορές ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε πως «οι Γιορτές θα γίνουν όπως είμαστε και τώρα, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Αυτό που συζητάμε είναι η λήψη μέτρων από την νέα χρονιά».

Απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων που συμμετείχαν στην συζήτηση, ο Στέλιος Πέτσας, είπε πως «άλλο πράγμα είναι η εισήγηση μιας επιστημονικής επιτροπής και άλλο πράγμα η απόφαση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, ιδίως σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπως αυτή η πανδημία. Ο Πρωθυπουργός παίρνει την πολιτική ευθύνη και στέλνει τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία, η οποία έχει επιδείξει μια πειθαρχία που κανείς δεν θα περίμενε από τους Έλληνες».

«Η πίεση στο σύστημα Υγείας θα έχει σχέση με την υψηλή μεταδοτικότητα και όχι με την νοσηρότητα και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι για την συμπεριφορά μας το προσεχές διάστημα», επεσήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, λέγοντας και πάλι πως «δεν θα έχουμε lockdown τα Φώτα, ούτε άλλα περιοριστικά μέτρα, εκτός από την λήψη μέτρων σε δύο κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός, την τηλεργασία και την διασκέδαση».

Για τις ανατιμήσεις και την ενεργειακή κρίση, ο Στέλιος Πέτσας είπε πως «μπορεί να υπήρξε μια απορρόφηση του κόστους από τις επιχειρήσεις, αλλά έχει ξεκινήσει μετακύληση του στα προϊόντα, καθώς οι επιχειρήσεις πλέον δεν θα «βγαίνουν», ενώ έχει αυξηθεί το κόστος για μια οικογένεια και για τις μετακινήσεις της. Η Κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να συγκρατήσει χαμηλά τις τιμές που εκτοξεύτηκαν από την ενεργειακή κρίση και να στηρίξει τα νοικοκυριά και τους αγρότες».

Προσέθεσε πως «η τελευταία εκτίμηση της ΕΚΤ αναφέρει ότι δεν ανησυχεί για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά για την βραχυχρόνια επίπτωση του πληθωρισμού, κάτι που για την Ελλάδα, με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και την μειωμένη σε σχέση με άλλες χώρες πληθωριστική πίεση, είναι πολύ σημαντικό».

Ακόμη, ο κ. Πέτσας είπε πως γίνεται προσπάθεια να καταβληθεί μέσα στο έτος η ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταιξιούχους, λέγοντας πως είναι αισιόδοξος ότι «θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε όλοι, να δοθούν τα χρήματα πριν από τα Χριστούγεννα».

Σχετικά με το πολιτικό σκηνικό και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Πέτσας είπε πως «υπάρχουν στοιχεία όχι για πρόωρες εκλογές, αλλά για εξάντληση της τετραετίας, όπως η μετάλλαξη Όμικρον με τις απρόβλεπτες εξελίξεις. Ακόμη, όταν έχεις μια ενεργειακή κρίση που πιέζει τα νοικοκυριά δεν πας σε εκλογές, όταν περιμένεις ισχυρή ανάπτυξη, τότε περιμένεις να την καρπωθούν και τα νοικοκυριά πριν πας σε εκλογές. Στον Προϋπολογισμό προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 10 δις σε σχέση με το 2021, αυτό σημαίνει αύξηση εισοδήματος για όλα τα νοικοκυριά που ναι μεν δεν θα είναι ίση για όλους, αλλά εάν ένας άνεργος βρει δουλειά, το εισόδημα του αυξάνει σημαντικά».

«Ζητάει εκλογές ο κ. Τσίπρας, όχι γιατί πιστεύει ότι θα βγει πρώτος, αλλά γιατί φοβάται μην βγει τρίτος, λόγω της ανόδου του ΚΙΝΑΛ. Πρέπει να αφήσει την μικροπολιτική ο κ. Τσίπρας», τόνισε ο Στέλιος Πέτσας.

