Αρχαιοκαπηλία στις Σέρρες από πατέρα και κόρη (εικόνες)

Σύμφωνα με εκτίμηση αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών πρόκειται για νομίσματα τεράστιας αρχαιολογικής σημασίας.



Πατέρας και κόρη κατείχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, 547 νομίσματα που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. Οι δυο τους συνελήφθησαν στην περιοχή του νομού Σερρών, στο πλαίσιο ερευνών, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 61χρονου και της 36χρονης κόρης του, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί« προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν ερευνήθηκαν οι κατοικίες των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αρχαία νομίσματα αλλά και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό τους, πλήθος βιβλίων και εγγράφων με αντικείμενο τα αρχαία νομίσματα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, τέσσερις συσκευές αποθήκευσης usb και κινητό τηλέφωνο.

Πατέρας και κόρη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

