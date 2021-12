Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: βόλτες στην Θεσσαλονίκη εν μέσω καταγγελιών (βίντεο)

Νέες εικόνες με τον παρουσιαστή, ενώ αυξάνονται οι αναφορές σε βάρος του για τα ροζ βίντεο στο διαδίκτυο. Τι λένε φίλοι του για την συμπεριφορά του και τις γυναίκες.

Σαν να μην έχει γίνει το παραμικρό φαίνεται πως συνεχίζει την καθημερινότητα του ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ενώ αυξάνονται και επισήμως οι καταγγελίες σε βάρος του και υπάρχουν τουλάχιστον 9 βίντεο με ερωτικές περιπτύξεις με συντρόφους του, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, εν αγνοία των γυναικών.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Νίκος Σεϊδαρίδης, φωτογράφος στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος απαθανάτισε γύρω στις 16:00 της Τρίτης τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και την σύζυγο του, έξω από το σπίτι τους.

Όπως είπε ο Νίκος Σεϊδαρίδης, «κινήθηκαν πολύ γρήγορα. Μέχρι να βγω από το αυτοκίνητο και να σηκώσω την κάμερα, είχαν βγει από το αυτοκίνητο τους και μπήκαν στο σπίτι τους, που βρίσκεται στην περιοχή της Περαίας, στην Θεσσαλονίκη».

Το ζευγάρι, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, κυκλοφορεί στην αγορά, χωρίς να υπάρχει κάποια συστολή ή κάποια όχληση από πολίτες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επισκέψεις σε εστιατόρια ή την εμφάνιση του Στάθη Παναγιωτόπουλου σε σούπερ μάρκετ, από όπου ψώνισε και έφυγε, δίχως να δεχθεί κάποιο σχόλιο από κάποιον πελάτη για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Δύο φίλοι του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ένας εκ των οποίων γνώριζε και την πρώτη γυναίκα που τον κατήγγειλε, μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», εκφράζοντας την απέχθεια τους για τις πράξεις που φέρεται να έκανε ο φίλος τους και περιγράφοντας πόσο «διαχυτικός» ήταν με τις κοπέλες, λέγοντας πως ήταν «πέφτουλας» και αυτό το ήξεραν όλοι, καθώς και ότι με ευκολία άπλωνε το χέρι του, αγκάλιαζε και άγγιζε όσες γυναίκες ήταν κοντά του.





Ο Τάσος Τεργιάκης είπε πως αστυνομικοί της Θεσσαλονικής αναζητούν επισταμένα στο διαδίκτυο για να εντοπίσουν τις αρχικές αναρτήσεις των επίμαχων βίντεο στο διαδίκτυο, ώστε να φτάσουν «στην πηγή» της υπόθεσης, λέγοντας μάλιστα πως τελευταίο έχει εντοπιστεί ένα βίντεο που αναρτήθηκε τον Απρίλιο του 2019.

