NBA - Hall of Fame: Οι υποψήφιοι για το 2022

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για την "τάξη του 2022" που διεκδικούν μια θέση στο Hall of Fame του μπάσκετ.



Ο Αργεντινός Μάνου Τζινόμπιλι, τετράκις πρωταθλητής του NBA και χρυσός Ολυμπιονίκης, είναι μεταξύ των παικτών που έχουν προταθεί να... εισέλθουν στο Hall of Fame του μπάσκετ, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη.

Ο 44χρονος Τζινόμπιλι, έπαιξε για τους Σαν Αντόνιο Σπερς από το 2002 έως το 2018, κερδίζοντας τέσσερα πρωταθλήματα το 2003, το 2005, το 2007 και το 2014. Επίσης οδήγησε την Αργεντινή στο Ολυμπιακό χρυσό στους Αγώνες της Αθήνας το 2004, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αρκέστηκαν στο χάλκινο.

Πέραν του Τζινόμπιλι, υποψήφιοι για πρώτη φορά είναι ο πρώην σταρ των Φοίνιξ Σανς και Σιάτλ Σουπερσόνικς, Τομ Τσέιμπερς, και η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια του WNBA με την Μινεσότα Λινξ, Λίντσεϊ Γουέιλεν.

Παράλληλα, την ευκαιρία να εισαχθούν στο Hall of Fame του μπάσκετ θα έχουν μεταξύ άλλων και οι Τσόνσι Μπίλαπς, Ρίτσαρντ Χάμιλτον, Τιμ Χάρνταγουεϊ, Μαρκ Τζάκσον, Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Η «τάξη του 2022» θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του Final Four στη Νέα Ορλεάνη στις αρχές Απριλίου και οι παίκτες θα εισαχθούν σε ειδική εκδήλωση, που θα γίνει στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2022 στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.

